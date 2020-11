Horóscopo semanal Virgo del 22 al 28 de noviembre con Padme Vidente

Domingo 22 de noviembre

Tendrás una oportunidad profesional, pero no te emociones tanto, será un tanto complicada y llegará a ser un gran reto para ti.

Lunes 23 de noviembre

Pinte en el lugar de los demás. Tienes que aprender a ponerte en los zapatos de las personas que te rodean, pero específicamente, con tu pareja.

Martes 24 de noviembre

No traiciones tu esencia, aunque es bueno ser empático, no debes de complacer a todos. Ser buena onda, no significa perderte a ti.



Miércoles 25 de noviembre

Actualmente estás cerrando ciclos, por lo que eso te permitirá hacer un nuevo capítulo en tu vida. Logra ese crecimiento espiritual.

Jueves 26 de noviembre

Los Ángeles te apoyan y te ayudan para poder salir de esas situaciones que se te están dificultando.

Viernes 27 de noviembre

Tienes que ver las situaciones con claridad, por lo que debes de ver mucho más allá. Calma tu corazón.

Sábado 28 de noviembre

Tienes mucha inseguridad dentro de tu área económica, por lo que tienes que dejarte ayudar por una guía espiritual.