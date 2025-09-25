Los 5 signos bendecidos por el universo gracias al trino entre el Sol en Libra y Urano en Géminis, según la astrología

El Sol ingresó en Libra el pasado lunes 22 de septiembre (equinoccio de otoño) y ya se encuentra recorriendo los primeros grados de dicho signo zodiacal. Según la astrología, el astro rey se ha alineado con Urano, cuya ubicación es el primer grado de Géminis.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible de esta alineación. Estos son los signos zodiacales más beneficiados por la influencia energética del trino (trígono) configurado entre el Sol y Urano durante los últimos días de septiembre.

¿Qué significa la alineación en trino entre el Sol en Libra y Urano en Géminis según la astrología?

La alineación en trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis es un aspecto configurado en signos de aire que trae frescura, renovación y un impulso hacia la autenticidad. El trino se traduce en energía positiva de armonía.

Los últimos días de septiembre estarán marcados por un impulso de renovación personal. El Sol en Libra ilumina la búsqueda de equilibrio, belleza y relaciones armónicas. Por su parte, Urano en Géminis aporta originalidad, ideas brillantes y cambios repentinos en la forma de pensar y relacionarse.

Esta alineación irradia un clima de entusiasmo para reinventarse y expresar lo auténtico sin miedo. Avanzan los proyectos colectivos, colaborativos o artísticos que incluyen nuevas perspectivas y la comunicación se vuelve más ingeniosa, abierta y visionaria. Hay una mayor apertura a lo inesperado. Es un momento ideal para flexibilizar rutinas y animarse a probar nuevas formas de relacionarse o trabajar.

Los 5 signos zodiacales premiados por la energía cósmica del trino entre el Sol en Libra y Urano en Géminis

Las personas favorecidas por la alineación del Sol en Libra y Urano en Géminis son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

