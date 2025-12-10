AimeP3 incursiona en el mundo de la música al ser DJ en los XV años de una joven: VIDEO

El mundo que los influencers crearon ha dado mucho de qué hablar a lo largo de la historia de internet. En un inicio fueron los youtubers los que marcaron tendencias y hoy plataformas como TikTok tienen más poder, sobre todo ante lo inmediato. Sin embargo, algunas figuras siguen fuertes en el medio, como el caso de la propia AimeP3, quien presume ahora de ser una DJ en ascenso. Esta es la prueba.

¿AimeP3 ya se dedica al mundo de la música?

El perfil de la creadora de contenido es ampliamente conocido y su base de fanáticos no la ha soltado a pesar de que la polémica y malos ratos le han acompañado en meses recientes. Pero ahora se hizo tendencia tras verle incursionando en el mundo de la música. Justamente allí otro influencer se encontró con la sorpresa de ver a la youtuber haciendo de DJ en una fiesta familiar.

Según lo expuesto en el Instagram de Mike Giraltt, la fiesta de XV años de su prima tuvo como principal espectáculo de entretenimiento a la influencer. Y justamente en el video subido a las redes sociales se ve cómo Aime se encuentra fungiendo de DJ mientras los jóvenes están delante de ella disfrutando de la música elegida.

Por supuesto, dicha situación trajo consigo una reacción de sorpresa de algunos invitados y de los seguidores de la ya veterana figura de internet. Sin embargo, quedó una pieza viral bastante relevante en cuanto a lo sucedido en las últimas horas.

¿AimeP3 es un perfil de influencer polémico?

Con el paso de los años parte de la conversación alrededor de ella es que sí se volvió más hostil en su forma de crear videos. En un inicio eran blogs personales, consejos sobre maquillaje o contenido de estilo de vida. Sin embargo, con el paso de los años, se metió mucho en el chisme y en el criticar a otras personas dentro del medio digital. Por ello eso le generó problemas y confrontación.

Además, se hizo bastante público el tema de salud que le aquejó en las últimas semanas. Aunque parece que sí la pasó mal, hoy la situación se encuentra mejor y por ello se le ve trabajando en diversos proyectos… como ser DJ en fiestas privadas.