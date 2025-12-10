Exatlón México: No tenía para comer, abandonó la escuela militar, sufrió una terrible lesión en el reality y ahora conduce uno de los mejores programas de TV

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento como: exfutbolistas, boxeadores, olímpicos, entrenadores personales, incluso porristas; estos deberán tener las cualidades necesarias para poder correr los largos y complicados circuitos; de hecho, este martes 9 de diciembre una de sus leyendas cumple años y aquí te diremos quién es la querida exparticipante que antes de llegar al programa fue militar, pero sufrió una terrible y dolorosa lesión en el reality show, pero ahora conduce uno de los mejores proyectos de TV.

¿Quién es la atleta de Exatlón México que fue militar por órdenes de sus padres?

La atleta que antes de ser una querida participante de Exatlón México fue militar por órdenes de sus padres es Diana Laura Núñez. La campeona de Frontenis ingresó en la sexta edición de este reality show; la exmilitar fue parte del primer Draft de la marca a lado de nombres como: Tepa Solís, Jawy Méndez, Javi Cortés entre otros.

De acuerdo con Diana Laura, a su corta edad ha tenido que pasar momentos complicados en su vida, y de acuerdo con varias entrevistas, la campeona de frontenis comentó que tuvo que ser militar por órdenes directas de sus padres.

Núñez comentó que uno de los momentos más difíciles se dio cuando decidió dejar la escuela militar, y añadió que cuando su papá se enteró que quería dejar esta profesión le advirtió que si lo hacía se tenía que olvidar de él.

Cabe señalar que, la razón por la que abandonó la escuela militar fue porque ella quería jugar al Frontenis, y durante los primeros años la vida se le complicó, ya que vivía en la zona sur de la Ciudad de México, por lo que recorría muchos kilómetros para poder jugar en clubes de paga, eso sí, entraba con invitaciones; pero resistió y al final pudo triunfar.

La pelotari cuenta que ella hacía como que aún estaba en el Colegio Militar, por lo que comenzó a vivir una vida llena de carencia, donde incluso sufrió hambre porque no tenía ni para comer. Sin embargo, como estaba en varias canchas, su nivel aumentó, y cuando estaba entrenando, su padre le marcaba, pero ella tenía que mentirle; pero ellos ya sabían cómo estaba su situación, por lo que empezaron a apoyarla.

Tras este trago amargo, fue campeona de frontenis en el 2016, y uno de sus recuerdos más lindos es haber ganado el mundial, de hecho, en varias entrevistas ha revelado que cuando escuchó el himno nacional lloró, tanto de emoción como de todo lo que tenía que haber vivido para llegar a ese punto, puesto que, como toda historia de éxito, tuvo que sacrificar muchas cosas, pero al final valieron la pena.

Así se lesionó en Exatlón México

Diana Laura Núñez entró en la séptima temporada del reality show, sin embargo, fue en la semana 7 cuando la frontenista se rompió la pierna cuando estaba compitiendo por una medalla, pero fue en el tobogán cuando se atoró e hizo palanca. Tras esto, tuvo que recibir 12 clavos y una placa de titanio. Tras esto, Laura se convirtió en una de las conductoras más queridas de un programa llamado El Otro Lado de los Reality, donde analiza y lo que sucede en proyectos de TV Azteca.