Los horóscopos para este domingo 28 de septiembre: predicciones de amor, salud y dinero

Este domingo 28 de septiembre los horóscopos vienen con energía de limpieza emocional. Es un día ideal para cerrar ciclos, dejar de insistir en lo que no se mueve y priorizar lo que sí te nutre. Si has sentido que algo se estanca, este es el momento de cambiar de dirección. El Niño Prodigio recomienda tomar decisiones con el corazón tranquilo y no desde el impulso.

¿Qué dicen los horóscopos del domingo 28 de septiembre para cada signo?

Veamos qué traen los astros para tu signo hoy:

Aries: Te toca asumir una verdad incómoda, pero necesaria. Mejor ahora que seguir cargando con dudas. Un familiar te dará un buen consejo.

Tauro: Tu intuición no falla. No ignores lo que sientes respecto a esa persona que últimamente se muestra distinta. Escucha tu cuerpo.

Géminis: Quieres todo y ya, pero no todo depende de ti. La paciencia será tu aliada en temas de pareja y dinero.

Cáncer: Te sentirás más claro que en días anteriores. Aprovecha para hablar desde la calma. El amor se fortalece si no impones.

Leo: Hay un cambio que venías postergando. Hoy podrías sentirte más valiente para enfrentarlo. No lo hagas por presión externa.

Virgo: Te costará soltar el control, pero será necesario. La energía del día te invita a descansar mentalmente. Afloja un poco.

Canva ¿Qué traen los astros para hoy, domingo 28 de septiembre? Según los horóscopos de Niño Prodigio

Libra: Una conversación inesperada puede mostrarte otra cara de la historia. No te cierres a revisar tu versión.

Escorpio: Tus emociones andan a flor de piel. Antes de actuar, intenta identificar de dónde vienen. Evita explosiones innecesarias.

Sagitario: Día perfecto para poner en orden papeles, pagos o decisiones que vienes posponiendo. El dinero fluye si eres clara/o.

Capricornio: Alguien quiere acercarse, pero no sabe cómo. Baja un poco la guardia y observa. La salud mejora si te mueves más.

Acuario: Sientes necesidad de cambio y eso está bien. Pero hazlo con estructura, no desde el caos. Tu energía sube si te hidratas.

Piscis: No todo se resuelve hoy, y no pasa nada. El tiempo también acomoda lo que tú no puedes controlar. Tu intuición está fina.

¿Cómo aprovechar la energía de este domingo según tu signo?

El Niño Prodigio recomienda usar este domingo para hacer una pausa consciente: ordenar, escribir lo que ya no quieres cargar o simplemente descansar.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Si puedes estar en contacto con agua (una ducha larga, una caminata cerca del mar o un baño de pies), mucho mejor. A veces, lo más sanador es no hacer tanto… sino solo sentir.