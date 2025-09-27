Esta famosa revela ser cómplice de la relación de Luis de Llano y Sasha Sokol

Una famosa artista ha dado a conocer que no se siente bien ya que considera que es cómplice Luis de Llano, de 80 años, cuando tuvo una relación con Sasha Sokol quien en ese momento era menor.

¡Justicia! Denisse Guerrero de Belanova se solidariza con Sasha Sokol TV Azteca [VIDEO] Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, apoya a Sasha Sokol y pide justicia. Además, aclaró si es hija de María Elena Velasco, conocida por interpretar a “La India María”.

Muchos eran los famosos que tenían conocimiento de la relación amorosa de Luis de Llano con Sasha quien es 55 años menor que el hombre. Sin embargo, el punto radica en que la joven era menor de edad por lo que no lo tomaron bien.

¿Quién es la famosa que se siente cómplice de Luis de Llano?

La famosa que manifiesta ser cómplice de Luis de Llano por no denunciar la relación que tenía con Sasha Sokol, es Olga Breeskin. Fue en una entrevista con el programa De Primera Mano, que la mujer de 74años de edad manifestó no sentirse bien con esa situación.

Olga, quien es violinista, contó que tanto ella como otros famosos tenían conocimiento de esta relación pero nadie se animó a hacer la denuncia correspondiente.“Todos en el espectáculo lo sabíamos, y me confieso como una cobarde, porque en esos tiempos todos los sabíamos del romance”.

Ante esto es que se denominó una cobarde por no tomar cartas en el asunto ya que considera que la relación de Sokol y Luis de Llano era estupro y grooming ya que ella tenía 14 años.

CASO SASHA SOKOL: La Primera Sala de la @SCJN, fijó dos jurisprudencias obligatorias desde el 1/sep: (i) la acción civil para reclamar indemnización por violencia sexual en niñez y adolescencia es imprescriptible; (ii) las relaciones impropias adolescente–adulto pueden constituir… pic.twitter.com/pYZjsH4vzk — José Mario (@JoseMarioMX) September 4, 2025

“Todos éramos, por así decirlo, éramos cómplices, nadie nos atrevimos a juzgar el ‘fíjate que una menor de edad anda con el productor’”. A esto manifestó que muchos hombres de los medios han tenido relaciones con menores de edad y que nunca fueron juzgados.

¿Sasha Sokol realizó una denuncia?

En el año 2023, denunció a Luis de Llano por daños moral por lo que SashaSokol celebró que las autoridades estuvieran de su lado. Ante esto es que el hombre debe cumplir con ciertas medidas y reparar el daño, además de una disculpa pública.

El caso de Sasha Sokol mostró a otras víctimas que existen juicios civiles para juzgar a quienes cometieron delitos cuando eran menores de edad.

