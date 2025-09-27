Karla Souza fue “atacada” por Sandra Echeverría por no desmentir la infidelidad de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría decidió romper el silencio por lo que habló de los rumores de infidelidad que le hicieron mucho daño a su matrimonio con Leonardo de Lozanne. Estos dichos surgieron por las declaraciones que hizo Karla Souza, en 2023 en una entrevista con Roberto Martínez.

La crisis matrimonial fue dada a conocer por parte de la actriz, en una posdcast con Roberto Carlo. Los problemas fueron en el 2023cuando llevaban 10 años juntos. Ambos se mantuvieron en la mira porque eran considerados una de la pareja más sólidas.

¿Que había dicho Karla Souza de la infidelidad?

Sandra Echeverría se ha mostrado con mucho enojo en relación a los dichos de Karla Souza. La mujer habrá hablado en una entrevista sobre la doble moralidad, es por esto que la actriz dijo “una persona muy famosa, un cantante” que le era infiel a su esposa, con quien estaba casado desde hacía unos 10 años.

“Estaba en el avión, llegué de Los Ángeles a México. Me tocó en el avión una persona muy famosa, un cantante de México que no voy a decir quién es. Me empezó a contar su historia. No lo conocía, lo acababa de conocer. Llevaba 10 años casado y él le pintaba el cuerno (a su esposa). Cachó que su esposa, con la que no tenía relaciones hace dos meses, no estaba en el lugar donde le dijo que iba a estar y estaba pintándole el cuerno”, compartió Souza.

¿Qué pasó con el matrimonio de Sandra Echeverría?

Si bien Karla Souza no dio nombres, luego trascendió que era Edwin Luna, los medios creyeron que se estaba refiriendo al matrimonio de Lozanne y Sandra. Debido a esto es que se realizaron especulaciones sobre infidelidad por lo que la crisis de la pareja se vio aún más agravada.

“Ese chisme deciden (los de la prensa) que somos Leonardo y yo. Karla nunca fue para decir ‘no es cierto, no son ellos’. No tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo ‘claro que yo no fui’”.

Por otro lado Sandra también salió al cruce de Karla Souza debido a que sus declaraciones dejaron la puerta abierta para que se hicieran rumores de engaño. Y, para ella, no es bueno que “la gente aviente piedras y no sea para dar nombres, sobre todo cuando no sabes que estás afectando una relación”.

Así también la cantante y actriz dijo que le pareció fatal su accionar y que ella no haría algo como eso. Después de todos estos problemas, la pareja pudo salir adelante y aún están juntos.

Sandra Echeverría y de Lozanne tuvieron problemas en 2022 y 2023 por lo que decidieron darle fin a su relación. Sin embargo en mayo del 2024 decidieron retomar su matrimonio.

