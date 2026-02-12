Estos son los 3 signos del zodiaco que te manipulan sin que te des cuenta

La manipulación se ha convertido en un tema muy importante para algunas personas, pues cuando llegan a caer en este tipo de trabajo psicológico, en muchas ocasiones suele ser muy difícil de salir. Y es que, en la mayoría de las ocasiones esto se manifiesta con sonrisas, palabras encantadoras y todo es bonito, hasta que las cosas cambian de un momento a otro.

De acuerdo con algunos expertos en la astrología, existen algunos signos del zodiaco que pueden ser manipulados con mucha facilidad, aunque también existen otros factores como la influencia de Mercurio, el cual es el planeta de la comunicación, mente y persuasión.

Al Extremo | Programa 11 de febrero del 2026

¿Cuáles son los signos que te pueden manipular sin que lo notes?

Se sabe que existen tres signos que son conocidos como los amos de la manipulación, aunque en la mayoría de las ocasiones no lo hacen con malas intenciones, pero tienen cierta habilidad para persuadir, influir y convencer a las personas de que hagan lo que ellos desean.

Escorpio

Son personas que no necesitan decir nada, su silencio es su mayor poder, las miradas que hacen tienen una gran fuerza emocional. Suelen poner atención en todos los detalles, para después usar los datos obtenidos de la mejor forma posible.

Leo

Son personas que nunca te van a obligar a nada. Tienes una forma de manipular muy sutil, ya que primero te van a conquistar. Siempre van a buscar tu aprobación y tener una conexión bastante fuerte. Sin embargo, con el paso del tiempo te van a quitar la atención para que los complazcas en todo.

Géminis

Son los mejores cuando se trata de tener una comunicación persuasiva. Pueden cambiar la narrativa de las cosas de un momento a otro, pero siempre a su favor. Son personas que siempre tienen una respuesta lista para cualquier tema.

