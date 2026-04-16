4 cambios que el signo Aries debe hacer durante la Luna Nueva del 17 de abril de 2026 para atraer abundancia
Estos son los cambios que debes de hacer en tu vida para atraer la abundancia a tu vida esta Luna Nueva de abril de 2026.
Estamos por llegar a la luna nueva de abril y con ella se estarán rigiendo cambios importantes en Aries, el signo que fue este mes y que ciertamente está terminando su dominio era en el zodiaco de este 2026, aunque no porque termine quiere decir que pasaron sus mejores días de este año.
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Es importante que sepas que la Luna Nueva llegará este viernes 17 de abril a dos días del final del dominio de Aries y no porque sea de este signo quiere decir que no le servirán a otros sino que le favorecerá en especial a Aries, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que atraigas cosas positivas a tu vida.
Cambios para el signo de Aries durante la Luna Nueva del 17 de abril
De acuerdo con la tarotista y astróloga Mariana Javela, estas son algunas de las recomendaciones para que atraigas la abundancia a tu vida e incluso te recomienda que prestes atención a los procesos de este nuevo comienzo.
- Hacer algo que te haga sentir más independiente: Es bueno que sepas que no necesitas hacer cosas con aprobación de las demás personas o el qué dirán, pues solo que te haga sentir bien a ti basta.
- Aprender a reconocer cuándo estás siendo complaciente: Muchas veces actuamos para otras personas y en esta temporada de nuevos comienzos deberías de pensar más en ti.
- Buscar una razón por fuera de la motivación: Algunas veces comenzamos cosas con euforia, pero cuando los ánimos se van, hace falta la disciplina y la iniciativa, por ello es importante buscar más motivaciones y mejores hábitos.
- Utilizar las afirmaciones: En lugar de las manifestaciones regulares pueden hacer que rompas con esa manera de pensar que muchas veces suelen limitarnos, por eso es importante tratar de ir más allá.
@javelamariana La luna nueva en aries será este 17 de abril y estos son algunos hábitos y decisiones que podrás tomar para ver frutos en la casa de tu carta natal en la que tienes el signo de Aries en los próximos seis meses. 💌🕯️🏇🏼🎑🏹🫂🪷🎰🥊 sígueme en ig para más contenido: @javelamariana . #astrologia #javelamariana #tarot #lecturasemanal #rituallunallena ♬ sonido original - Mariana Javela
Tomar decisiones y dar paso a nuevos caminos puede ser difícil, pero necesario, sobre todo cuando la vida cumple sus ciclos y qué mejor que apoyarse en la luna para tomar ese valor y determinación de los nuevos y duraderos comienzos.