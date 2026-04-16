4 cambios que el signo Aries debe hacer durante la Luna Nueva del 17 de abril de 2026 para atraer abundancia

Estamos por llegar a la luna nueva de abril y con ella se estarán rigiendo cambios importantes en Aries, el signo que fue este mes y que ciertamente está terminando su dominio era en el zodiaco de este 2026, aunque no porque termine quiere decir que pasaron sus mejores días de este año.

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Es importante que sepas que la Luna Nueva llegará este viernes 17 de abril a dos días del final del dominio de Aries y no porque sea de este signo quiere decir que no le servirán a otros sino que le favorecerá en especial a Aries, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que atraigas cosas positivas a tu vida.

Cambios para el signo de Aries durante la Luna Nueva del 17 de abril

De acuerdo con la tarotista y astróloga Mariana Javela, estas son algunas de las recomendaciones para que atraigas la abundancia a tu vida e incluso te recomienda que prestes atención a los procesos de este nuevo comienzo.



Hacer algo que te haga sentir más independiente: Es bueno que sepas que no necesitas hacer cosas con aprobación de las demás personas o el qué dirán, pues solo que te haga sentir bien a ti basta.



Es bueno que sepas que no necesitas hacer cosas con aprobación de las demás personas o el qué dirán, pues solo que te haga sentir bien a ti basta. Aprender a reconocer cuándo estás siendo complaciente: Muchas veces actuamos para otras personas y en esta temporada de nuevos comienzos deberías de pensar más en ti.



Muchas veces actuamos para otras personas y en esta temporada de nuevos comienzos deberías de pensar más en ti. Buscar una razón por fuera de la motivación: Algunas veces comenzamos cosas con euforia, pero cuando los ánimos se van, hace falta la disciplina y la iniciativa, por ello es importante buscar más motivaciones y mejores hábitos.



Algunas veces comenzamos cosas con euforia, pero cuando los ánimos se van, hace falta la disciplina y la iniciativa, por ello es importante buscar más motivaciones y mejores hábitos. Utilizar las afirmaciones: En lugar de las manifestaciones regulares pueden hacer que rompas con esa manera de pensar que muchas veces suelen limitarnos, por eso es importante tratar de ir más allá.

Tomar decisiones y dar paso a nuevos caminos puede ser difícil, pero necesario, sobre todo cuando la vida cumple sus ciclos y qué mejor que apoyarse en la luna para tomar ese valor y determinación de los nuevos y duraderos comienzos.