Los 5 signos del zodíaco que enfrentarán decisiones clave y advertencias sobre cuidar su salud durante la tercera semana de marzo 2026, según Nana Calistar

La tercera semana de marzo 2026 que correrá del 16 al 22 llega llena de energías de transformación y reflexión para varios signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de Nana Calistar este periodo puede traer advertencias, cambios y decisiones importantes especialmente relacionadas con la salud con el bienestar emocional y manejo de conflictos personales.

De acuerdo con la astrologa, los astros envían señales claras para actuar con prudencia y evitar descuidos que podrían afectar su equilibrio físico o su rumbo en los próximos días.

A continuación te dejamos los 5 signos que deberán estar atentos durante esta tercera semana de marzo 2026.

Aries

Los nacidos bajo este signo podrían enfrentar decisiones importantes relacionadas con su entorno personal o laboral. La recomendación principal es evitar impulsivamente y analizar bien cada paso antes de tomar una determinación.

Tauro

Para tauro se anticipan cambios que podrían generar incomodidad al incio, pero que con el tiempo traerán crecimiento personal. La clave será mantener la calma.

Leo

Las personas que nacieron bajo este signo deberán prestar especial atención a su bienestar físico. Las predicciones indican que descuidar hábitos de salud o alimentación podría traer molestias que te harán pasar una mala semana.

Virgo

Para estos signos del zodiaco será una semana donde se tendrán que tomar decisiones relacionadas con su organización personal y financiera, la recomendación es evitar la procrastinación y atender asuntos pendientes que podrían generar estrés.

Capricornio

Las predicciones de esta semana para los nacidos en este signo señalan que el esfuerzo en el trabajo comenzará a rendir frutos, pero el exceso de responsabilidades podría afectar la salud si no se toma tiempo para descansar y equilibrar la energía. Se recomienda analizar la carga de trabajo y organizar las tareas para evitar un declive.