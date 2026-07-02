6 de julio: ¿Qué es el Afelio de la Tierra 2026 y cómo influye en la energía de los signos?

El cosmos se prepara para el Afelio de la Tierra, uno de los fenómenos más impactantes del calendario astronómico. Además, algunos signos zodiacales verán cambios importantes en sus vidas en los próximos días.

El 6 de julio se manifestará este fenómeno que representa el momento exacto del año en que nuestro planeta, siguiendo su órbita elíptica, se posiciona a la máxima distancia posible respecto al Sol, situándose a unos 152 millones de kilómetros de distancia de la estrella central.

Aunque desde la perspectiva científica este alejamiento no altera en nada a nuestro planeta, en el plano de la astrología representa un poderoso filtro cósmico.

Cómo afectará el Afelio de la Tierra a los signos del zodíaco

El Afelio de la Tierra ocurrirá con precisión matemática este lunes 6 de julio de 2026. La Tierra se ubicará a 152,087,774 kilómetros del núcleo solar, un 3% más lejos que en el perihelio de enero. Debido a las leyes de la gravedad de Kepler, el planeta se desplazará más lento en su órbita durante esta jornada.

El Afelio de la Tierra se registrará el próximo 6 de julio de 2026|Pexels: Zelch Csaba

La distancia solar mitiga temporalmente los impulsos ciegos, obligando a cada grupo zodiacal a canalizar su fuerza de formas específicas.

Según las predicciones astrológicas, los signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario) sentirán que se enfría su impulsividad, es el momento idea para estructurar planes estratégicos a largo plazo en vez de confrontar.

Para los signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) se pronostica que se elevará su intuición. Al estar el Sol en Cáncer, el alejamiento físico otorga una sensación de calma y reseteo interno.

Las predicciones de cada signo por el Afelio de la Tierra 2026|Pexels: armağan başaran

Los signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) tendrán más pragmatismo. Podrán tomar decisiones con facilidad y lógica. Además, podrán organizar mejor sus finanzas.

Finalmente, para los signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario) se avecina una calma en los pensamientos acelerados producidos por las recientes conjunciones planetarias del mes.

Para aprovechar la energía del Afelio de la Tierra a su favor, todos los signos deben evitar los inicios atropellados, practicar la meditación de enraizamiento, y revisar sus acuerdos y contratos.