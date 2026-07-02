Cómo hacer el diseño de uñas estilo batido de fresa que está de moda en 2026: paso a paso

El diseño de uñas estilo batido de fresa está llamando la atención y todo indica que se posicionará entre las principales tendencias de belleza del verano 2026. Durante julio, esta manicura podría convertirse en una de las más solicitadas gracias a su apariencia sencilla, minimalista y, al mismo tiempo, sofisticada y elegante .

De acuerdo con Vogue, este diseño de uñas está inspirado en los tonos suaves de los helados y batidos de fresa, una de las bebidas más representativas de la temporada veraniega. Aunque pueda parecer un estilo muy específico, destaca por su versatilidad y por adaptarse perfectamente a distintas ocasiones. Además, al tratarse de una manicura sencilla, puede realizarse tanto en uñas largas como cortas. Para lograr este efecto en casa, puedes seguir los pasos recomendados por los expertos.

El paso a paso para hacer el diseño de uñas estilo batido de fresa

Prepara las uñas. Una buena preparación es fundamental para conseguir un acabado uniforme y duradero: Lima las uñas con la forma que prefieras, empuja suavemente las cutículas e hidrátalas, limpia bien la superficie de la uña para que el esmalte se adhiera mejor.

Lima las uñas con la forma que prefieras, empuja suavemente las cutículas e hidrátalas, limpia bien la superficie de la uña para que el esmalte se adhiera mejor. Aplica una base transparente. La base protectora ayudará a prolongar la duración de la manicura y protegerá la uña natural: Coloca una capa de base transparente, deja secar completamente antes de continuar.

Uñas batido de fresa: paso a paso para hacerlas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pinta con un rosa lechoso. El característico tono rosa translúcido es la clave de las uñas estilo batido de fresa: Aplica una o dos capas finas de esmalte rosa suave, entre rosa pastel y blanco lechoso, el color debe lucir ligeramente translúcido y delicado, no completamente opaco.

Aplica una o dos capas finas de esmalte rosa suave, entre rosa pastel y blanco lechoso, el color debe lucir ligeramente translúcido y delicado, no completamente opaco. Conserva el efecto cremoso. El acabado "milky" es lo que le da a esta tendencia su apariencia elegante y natural: Si el esmalte tiene demasiado pigmento, aplica capas muy finas. También puedes elegir un esmalte con acabado lechoso para recrear mejor el efecto de batido de fresa.

Si el esmalte tiene demasiado pigmento, aplica capas muy finas. También puedes elegir un esmalte con acabado lechoso para recrear mejor el efecto de batido de fresa. Sella con un top coat brillante. El brillo final es el detalle que completa este diseño inspirado en los postres de verano: Aplica una capa de top coat de alto brillo. Esto ayudará a crear el efecto de "helado derretido" o acabado cremoso característico de esta manicura.

Como toque extra, Vogue recomienda añadir un ligero efecto cromado o perlado sobre el top coat para aportar más luminosidad sin perder la apariencia natural. De esta forma, conseguirás una manicura moderna, delicada y perfectamente alineada con las tendencias del verano 2026.