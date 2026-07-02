Estos son los peinados de pelo corto fáciles y rápidos para verte fabulosa

El pelo corto es uno de los más utilizados en esta época del año ya que brinda frescura y comodidad. Sin embargo, aún siguen surgiendo dudas sobre cómo peinarlo para ir a algún evento o simplemente para lucir bien todos los días.

Actualmente se utilizan mucho los estilos con acabados con textura, las ondas suaves, el efecto pulido con la raya muy marcada o los looks de inspiración wet. Es por esto que te dejamos las mejores opciones.

¿Cuáles son las mejores opciones de peinados?

Moño alto rebelde

Este es un look que se aleja de lo pulido y perfecto. Así es que te dejamos esta opción con un moño alto con ciertos mechones sueltos, que es muy favorecedor ya que estiliza el rostro, y nos permite no tener que preocuparnos de que se salgan los pelitos.

Coleta baja con diadema

Luego nos encontramos con este estilo que es un clásico. Para elevar tu look le puedes agregar una diadema que brinda un aire más sofisticado, dejando los mechones frontales sueltos para enmarcar el rostro.

Wet look pulido

Luego nos encontramos con esta opción auténtica y muy fácil de hacer ya que no presenta ninguna complicación al hacerlo. En el caso de que elijas una versión pulida tienes que peinarlos hacia atrás y dejarlo bien pulido.

Ondas suaves

Para las que prefieren llevar el pelo suelto pueden lucirlo con unas hermosas ondas suaves y naturales. Este estilo potencia la belleza, suaviza los rasgos, pero a su vez hace que se vean más elegantes.

Semirrecogido con trenzas

Por último, tenemos este peinado que es un semirrecogidos. En esta oportunidad las vemos situadas en los laterales para elevar las facciones y combinadas con unas ondas marcadas para un evento especial.

Estos son grandes estilos que con poco esfuerzo te harán lucir muy hermosa y elegante.