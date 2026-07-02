Nada más tierno que un bebé se te quede viendo fijamente por mucho tiempo; esto les ocurre sobre todo a los padres primerizos, ya que el pequeño empieza a reconocer a sus papás, pero si eres un externo y nunca habías convivido con un recién nacido, esto es lo que significa, según la psicología, que también da su veredicto sobre las personas que usan 2 pulseras en una misma mano.

De acuerdo con los expertos, que un bebé se te quede viendo es una buena señal del desarrollo de sus habilidades cognitivas. En cambio, estas son las 5 maneras en las que reduces tu inteligencia cada día. Lo anterior, ya que durante sus primeros meses todo es nuevo para ellos, por lo que sienten curiosidad de observar lo que hay a su alrededor y ello también implica a personas.

Qué significa cuando un niño o bebé se te queda viendo por mucho tiempo, según la psicología|Pinterest

Por estas razones un bebé se te queda viendo

Una de las razones por las que un bebé se te queda viendo fijamente es porque está aprendiendo a reconocer rostros de la gente que los rodea y sus principales características, como lo son expresiones faciales y emociones.

Otra de las razones es porque tal vez algo de ti llamó su atención, desde un color de pelo llamativo, lentes, barba, peinado y sombrero, por mencionar algunas. Asimismo, le ponen mucha atención al tono de voz con el que los llamas.

Una de las acciones que derriten a las personas adultas es cuando el bebé lo observa fijamente y después le sonríe. Ello se debe a que el recién nacido busca iniciar una interacción social contigo.

En conclusión, el que un bebé te vea por varios segundos o minutos se debe a que está aprendiendo a reconocerte, ya sea a través de tu rostro, voz o accesorios que siempre usas. Lo anterior, ya que para el pequeño todo es nuevo durante los primeros 3 meses y está en busca de identificar a quienes lo rodean.