Isabel Carvajal exhibe el ERROR de Claudia que le impidió ganar el reto de MasterChef 24/7

Claudia pudo haber tenido una brillante participación en el Miércoles de Batalla por Equipos que tuvo lugar la noche de este 01 de julio en el foro de MasterChef 24/7; sin embargo, los tacos árabes de su team no le gustaron para nada a los jueces por un motivo importante que la Maestra Isabel Carvajal le reveló.

¿Qué le falló al equipo de Claudia en la reciente competencia de MasterChef 24/7?

La mañana de este jueves, los cocineros se dieron cita en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para participar en el reto delivery del día: preparar 200 quesabirrias para alimentar a una fundación dedicada a apoyar a personas con cáncer.

Antes de poner manos a la obra y dar las instrucciones precisas para cumplir con el reto, la Chef Isabel Carvajal se tomó unos minutos para hablar muy seriamente con Claudia y reprocharle un error que, aseguró, es imperdonable en la cocina. "No ganamos pero pues trabajamos bien y nos organizamos bien", reconoció Claudia.

"Tu taco era increíble, teníamos la estrategia cuando hablamos aquí, pero al momento en que se fueron al mercado perdieron completamente la cabeza al agarrar todo lo que tenían y terminó siendo, más que taco, un biónico", recriminó la "Maestra de Fuego".

A decir de la Chef experta en cocina mexicana, los tacos árabes del equipo amarillo -más allá del error en las tortillas de harina de Carmen- estaban sabrosos, pero tenían demasiados ingredientes que acabaron por arruinar la experiencia de los exigentes Jueces.

"Horrible, no sabía a taco, a ver, ¿por qué agarraron chicharrón y todo eso? Tanto les hablamos de no tirar y no desperdiciar, ¡traían dos canastas llenas! A lo mejor la estrategia era dejar al otro equipo sin nada, pero no necesitaron nada y todo lo agarraron con las manos y lo manipularon", explicó.

"Lo tenías todo para ganar: tenías un excelente equipo, una estrategia lista, masterclass personalizada, lo hablamos aquí, pero luego se van allá y se vuelven locos (...) creo que se les está yendo de las manos el hecho de que vinieron aquí a cocinar y no a darle guerra al otro equipo, vinieron a cocinar, no a molestar a los demás", se lamentó.

La Chef Isabel Carvajal le reiteró a los cocineros que, en lugar de idear estrategias para afectar a los demás, deberían concentrarse en crecer y aprender de las experiencias; por eso, felicitó a Ramahá por su capacidad de concentración en la cocina y liderazgo: "Felicidades Ramahá, estuvo muy bien jugado", dijo.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.