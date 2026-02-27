¡7 tips que no puedes dejar pasar para sobrevivir a Mercurio retrógrado 2026!

El miedo de muchos de los signos zodiacales regresó en su periodo 2026. Así es, tenemos Mercurio retrógrado, pero a diferencia de otros periodos, queremos que estés preparado con los 7 mejores tips para sobrevivir y no paralizar tu vida.

Prepárate y demuéstrale a los astros que eres imparable con estos tips que, sin importar tu signo zodiacal, te ayudarán a llevar de la mejor manera un periodo que sin duda puede ser catastrófico y caótico en tus decisiones de vida.

La Bea e Isra Punk ponen a prueba su amor antes de llegar al altar: “¿Seguro que nos vamos a casar”

7 tips para sobrevivir a Mercurio retrógrado

1. Tómate tiempo para pensar antes de responder.

Si bien esto puede parecer sumamente fácil, muchos de los signos zodiacales suelen ser impulsivos y responder con inmediatez. En esta etapa donde la comunicación puede distorsionarse con facilidad, sin duda alguna tomarte el tiempo necesario para medir tus palabras marcará un punto de reflexión en tu vida, donde con más lucidez podrás tomar decisiones oportunas.

2. Aprende a soltar lo que no puedes controlar.

En este periodo es común que muchos de tus planes a corto, mediano o largo plazo tomen un camino distinto, y esto no significa algo malo, simplemente que el universo tiene otro plan para tu vida. Debes dejar de aferrarte para evitar la frustración y disfrutar de la tranquilidad.

3. Deja a un lado las multitareas y concéntrate en concretar una.

A veces la prisa puede ser tu peor enemigo cuando los planetas no están alineados para brindarte la dirección correcta, haciendo que se cometan múltiples errores. Al concluir tus actividades, verifica que todo esté en orden.

4. No asumir es importante.

Durante este periodo de Mercurio retrógrado, tus sentimientos pueden estar en conflicto y puedes abrumarte, ya que podrías interpretar como distancia lo que en realidad es solo distracción o estrés ajeno.

5. Deja a un lado el ego.

Durante este periodo puedes enaltecerlo y esto puede causar conflictos con tu entorno, lo que sin duda sería un problema. Sin embargo, no debes perderte en el camino; encuentra el punto medio entre lo que eres, sin hacerte necesariamente pequeño.

6. Enfrenta las situaciones incómodas.

Sabemos que muchas veces existen situaciones que sobrepasan tu paciencia; sin embargo, durante este Mercurio retrógrado te recomendamos que no las dejes pasar y les pongas cara, ya que pueden tornarse en un conflicto mucho más fuerte si no se resuelven por postergarlas.

7. No te cierres.

A veces durante este periodo la frustración y los sentimientos son tan fuertes que pueden nublar la mente. Por ello, es importante mantenerte abierto a cualquier situación, ya que muchas veces el camino tiene dos vertientes y no siempre se cierra a una sola.

Sin duda, con estos sencillos tips, tu Mercurio retrógrado traerá consigo momentos complicados, pero con las herramientas suficientes para que puedan resolverse.