Estas son las fechas claves para cada signo del zodiaco en 2026

Estamos en un nuevo año por lo que las energías están renovadas y los astros tienen mensajes claros. La astróloga Esperanza Gracia ha analizado a cada uno de los signos del zodiaco e indicó que este va a ser un año de inicio y marcado por el número 1.

¿Cuáles son las fechas claves para cadasigno del zodiaco?

Aries

Estos signos tienen que aprovechar las fechas del 6 al 30 de marzo debido a que Venus pasará por tu signo antes de que lo haga el Sol. Vas a estar en disposición de enamorarte o, al menos, de sentir una pasión desbordante. Te vas a poder permitirte lo que sientes y quienes estén en pareja vivirán una etapa de deseo.

El 20 de marzo será un día mágico, donde proyectos que parecían estancados retomarán su vigor y recuperarás liderazgo: sentirás que puedes dar un golpe de timón a tu vida. Del 9 de abril al 18 de mayo, Marte te dará una fuerza arrolladora perfecta para empezar algo grande. El30 de junio se abre una etapa muy beneficiosa para ti, marcada por aparentes golpes de fortuna.

Tauro

Llegamos a Tauro que aprovecharán del 20 de abril al 21 de mayo. Aquí sentirás tus fuerzas renovadas y tu mente más clara. Tu seguridad hará que todo florezca y te volverás imparable. Los últimos días de abril más el verano serán etapas para amar, no solo en el plano romántico, sino para rodearte de personas que te quieren bien.

En cuanto al 17 de febrero habrá giros inesperados, reajustes, que podrías sentir como obstáculos. Otras fechas clave: del18 de mayo al 28 de junio, los 23 primeros días de enero y, de nuevo, del 25 de noviembre hasta el final de año, sentirás el impulso y la energía de Marte para conquistar tus metas.

Habrá giros inesperados.

Géminis

Llegamos a Géminis que sentirá la fuerza del Sol por lo que deben aprovechar del 21 de mayo al 21 de junio, con una luz y una energía especiales. Debes prestar atención al paso de Mercurio del 17 de mayo al 1 de junio. Tendrás una gran capacidad de análisis para poder tomar decisiones certeras.

También es interesante el paso de Venus por tu signo, del24 de abril al 19 de mayo: en esta ocasión, para todo lo relacionado con el amor y las aventuras románticas. Del28 de junio al 11 de agosto te sentirás imparable, con unas ganas enormes de emprender y liderar. Por último, la superluna del24 de noviembre te traerá todo lo que llevas pidiéndole durante el año.

Cáncer

El signo en cuestión está marcado por las dos superlunas que lo inician y finalizan respectivamente la que pasó el 3 de enero y la del 24 de diciembre. Ambas actúan como un espejo cósmico y enmarcan un 2026 que invita a cuidar tus raíces.

Cabe destacar que el primer semestre Júpiter transitará por tu signo, ofreciéndote éxito, abundancia y prosperidad. Agosto y septiembre tendrás a Marte de tu lado para darte seguridad y confianza, con acciones y decisiones que te acercarán a tus metas. Cuando el Sol entre en tu signo el 21 de junio, lograrás atraer oportunidades, sanar viejas heridas y tomar importantes decisiones que te hagan destacar

Cáncer también estará bendecido por la abundancia.|Fuente: Canva

Leo

Debes prestar atención al eclipse total de Sol en tu signo el 12 de agosto, ya que será el evento más importante para los Leo. En el mes de agosto sentirás un auge de creatividad. Entre el 23 de julio y el 22 de agosto, marcará un momento dorado especialmente importante, donde la vida te dará un empuje enorme que culminará proyectos e ideas largamente ambicionados.

Júpiter entrará en Leo el 30 de junio que inicia una segunda mitad del año donde todo avanza con fluidez, se abren puertas inesperadas y tendrás la suerte de cara, tanto en lo económico como en lo personal.

Virgo

El Sol entra en tu signo (del 23 de agosto al 23 de septiembre). Ordena tus metas y avanza hacia ellas. Entre el25 de agosto y el 10 de septiembre tu claridad mental te aportará éxito en momentos decisivos (entrevistas, exámenes, proyectos…).

Venus llegará a tu signo del 9 de julio al 6 de agosto cuando sientas el romanticismo y la entrega a máxima potencia. El amor te sonreirá de nuevo a final de año, en el mes de diciembre. Un eclipse total de Luna en tu signo el 3 de marzo te invita a cerrar heridas del pasado.

Libra

Llegamos a Libra que será marcado por el eclipse total del 12 de agosto. Habrá nacimientos de nuevos proyectos, bien en lo personal, con personas que van a jugar un papel clave o que se aparten de ti porque ya no tienen sentido en tu vida.

El impulso y energía de Marte potenciará la creatividad y ganas de innovar del 23 de enero al 2 de marzo y del28 de junio al 11 de agosto. Estos primeros compases del año y también el final de la primavera serán propicios en lo profesional, y tu lado romántico brillará del6 de agosto al 10 de septiembre; por el contrario, el corazón te pide prudencia del25 de octubre al 14 de noviembre: no tomes decisiones a la ligera en este periodo.

Las fechas son muy claras.

Escorpio

En este caso las superlunas de enero y diciembre van a iluminar tu camino en lo personal y lo profesional en la de diciembre, y la de enero habrá servido para planificar ciertos cambios en el hogar.

Venus va a beneficiar tu lado romántico y afectivo del 10 de febrero al 6 de marzo y del 19 de mayo al 13 de junio. fechas idóneas para romances y reconciliaciones. También tendrás a Cupido de tu lado entre el 10 de septiembre y el 25 de octubre, y a partir del4 de diciembre y hasta entrado enero del 27. Del 23 de octubre al 22 de noviembre, tu magnetismo personal estará intensificado y será un momento óptimo para iniciar proyectos y asumir nuevos retos.

Sagitario

Si bien Venus, conocido como el planeta del amor, no pasará por el signo este año pero recibirá flujo desde Aries del 6 al 30 de marzo, y desde Leo, del 13 de junio al 9 de julio. Aquí será donde sentirás que tu magnetismo invita a vivir el amor con intensidad. La superluna del24 de noviembre sentirás una energía renovada y deseo de cambio.

Recuperarás tu magia y energía personal cuando el Sol transite por tu signo, del22 de noviembre al 21 de diciembre. Entre el 15 de abril y el 3 de mayo ,y del 9 al 25 de agosto,Mercurio te dotará de un poder especial para avanzar en tus proyectos y para usar tu don de la palabra como herramienta.

Capricornio

En cuanto a Capricornio está marcado por las superlunas que abren y cierran el año que intensifican tus relaciones y te aportan equilibrio emocional. Te ayudarán a saber con qué quedarte y de qué prescindir.

El Sol en tu signo te dará fuerza y determinación para perseguir tus metas con mayor claridad. Lo terminas igual: cuando el Sol regrese a Capricornio el 21 de diciembre vas a sentir una profunda renovación ideal para consolidar proyectos. Para el amor habrá dos ventanas temporales del 30 de marzo al 24 de abril y del 9 de julio al 6 de agosto. Será aquí donde tus relaciones puedan avanzar y mejorar. Marte en tu signo hasta el 23 de enero y sus buenos aspectos desde el 18 de mayo al 28 de junio te darán fuerza e impulso para tomar grandes decisiones e impulsar tus proyectos.

Vas a tener fuerza y determinación.

Acuario

En cuanto a Acuario el Sol te hará brillar del 20 de enero al 18 de febrero y te permitirá establecer objetivos y abrir nuevos horizontes. En el amor, presta atención a estas fechas: del24 de abril al 19 de mayo, del 6 de agosto al 10 de septiembre y del 25 de octubre al 4 de diciembre. Serán fechas en las que tu romanticismo será el protagonista y disfrutarás de un atractivo personal y de armonía en las relaciones.

Del25 de octubre al 14 de noviembre Venus estará retrógrado y pueden aparecer amores del pasado que deberás cerrar con madurez. Del 23 de enero al 2 de marzo y del28 de junio al 11 de agosto Marte hará brillar tu parte más carismática y creativa.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que tendrá una superluna en enero y diciembre. La del 24 de diciembre, además, puede traerte una reconciliación definitiva. El tránsito del Sol por tu signo del18 de febrero al 20 de marzo arrojará luz sobre los pasos que debes dar y sentirás la necesidad de mostrarte tal como eres, sin filtros.

Del6 de febrero al 15 de abril, del 1 de junio al 9 de agosto y del30 de septiembre al 6 de diciembre sentirás de tu lado la fuerza de Mercurio, el planeta de la mente y de la comunicación: podrás presentar proyectos y avanzar en tus planes. El amor lo favorece Venus, que transitará por tu signo del10 de febrero al 6 de marzo y te traerá magnetismo y encanto naturales. Lo romántico y afectivo también te será propicio del 19 de mayo al 13 de junio, del 10 de septiembre al 25 de octubre y desde el4 de diciembre.

