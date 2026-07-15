Astrología: la alineación de Urano, Neptuno y Plutón afectará a los signos del zodiaco

La astrología nos dice que se está ocurriendo una alineación poco común que involucra a Urano, Neptuno y Plutón que impacta en el Zodiaco, pero sobre todo en 3 signos.

¡Looks ejecutivos para lucir glamorosa y fashion! Diseños ideales para mujeres de 25 a 45 años

Este fenómeno es conocido como el Gran Trígono Menor signos podría impulsar a los signos procesos de transformación personal y colectiva durante varias semanas. De acuerdo con los especialistas este es el punto culminante de un proceso que comenzó hace tiempo.

¿Cuáles son los signos más afectados por el signo?

Aries

Este signo sentirá una invitación a actuar con autenticidad. La energía presente te llevará a dejar atrás aquellos temores relacionados con la opinión de los demás y expresar con libertad quién es realmente.

Es un periodo favorable para que puedas asumir nuevos retos, iniciar proyectos personales y confiar plenamente en sus capacidades. Aprovecha para liderar cambios dentro de su entorno profesional o familiar.

aries

Géminis

Aquí tenemos a Géminis que encontrarán una fuente de inspiración. Es un signo que cuenta con facilidad para aprender, comunicar ideas y adaptarse a nuevas circunstancias les permitirá convertirse en agentes de cambio durante este periodo.

Es momento para que puedas compartir conocimientos, iniciar proyectos creativos, estudiar nuevos temas o participar en conversaciones que aporten nuevas perspectivas.

Acuario

Por último, tenemos a Acuario que será un gran protagonista. Su carácter innovador y su interés por el bienestar colectivo se verán fortalecidos gracias a la influencia conjunta de Urano, Neptuno y Plutón.

Acuario|Fuente: Canva

Cabe destacar que es buen momento para participaren proyectos comunitarios, iniciativas sociales, causas humanitarias o cualquier actividad destinada a generar un impacto positivo.

Un Gran Trígono Menor es una configuración formada por tres planetas unidos mediante un trígono de 120 grados y dos sextiles de 60 grados. Aquí tenemos a Urano, Neptuno y Plutón que forman esta figura entre los signos de Géminis, Aries y Acuario por lo que se establece una conexión que, según los astrólogos, ocurre solo una o dos veces por siglo.