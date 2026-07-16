Este es el color de vela que debes encender en tu habitación, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las disciplinas antiguas más importantes que existe, y que tiene como objetivo que la energía vital empiece a fluir por todos los espacios del hogar y que influya el bienestar de las personas. Para eso, se utilizan ciertos elementos que son claves y que contribuyen a que la energía no quede estancada y no hay dudas que la habitación es uno de los lugares más importantes que existe. En este caso, compartieron cuál es el color de vela que debes encender para renovar la energía.

Noticias Hidalgo del 15 de julio 2026

La misión principal que tiene el Feng Shui es establecer la armonía entre el individuo y el entorno; y lo que busca esta práctica china es canalizar el flujo de la energía vital para generar así espacios de bienestar, prosperidad y equilibrio que impacten de manera positiva. Además, es fundamental garantizar que el Chi pueda fluir libremente por todos los espacios.

El dormitorio es uno de los lugares más importantes dentro del hogar y que en este caso, debe estar lo más ordenado posible y que tenemos que lograr que sea un ambiente óptimo para un buen descanso, según el Feng Shui. Esta disciplina recomienda una serie de rituales que son fundamentales, y una de ellas, es la utilización de velas, y para esta disciplina simbolizan el Fuego, encargado de aportar vitalidad, claridad y transformación.

Qué color de vela hay que encender en la habitación

El Feng Shui recomienda encender una vela blanca en el dormitorio para evitar que la energía se estanque y es que este tono adquiere un significado muy particular y se lo relaciona con la pureza, la paz interior, la claridad mental y los nuevos comienzos. Además, muchas personas elegirán encender una vela de ese color para liberar tensiones, cerrar una etapa y generar un clima más sereno dentro de la casa.

Beneficios de la vela blanca para el dormitorio

Otro de los aspectos que señalaron desde el Feng Shui es que la luz de la vela ayudará a crear un ambiente relajante antes de dormir, favoreciendo momentos de introspección, lectura o meditación. Por otro lado, se recomienda colocar la vela sobre una superficie firme, en una mesa de luz o un mueble estable; evitando colocarla cerca de cortinas, almohadas u otros elementos que puedan incendiarse.