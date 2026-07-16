Cómo evitar que la ropa mojada tengo olor a humedad en temporada de lluvia

El lavado de las prendas es una de las tareas más importantes que existe para la limpieza; teniendo en cuenta que nos permitirá dejar las prendas totalmente relucientes y en poco tiempo. Lo mejor es colocarlas al sol para que se sequen fácilmente, pero esto no ocurre siempre y es que durante el verano, es común que lleguen las temporadas de lluvia, que complicará esto. Es que la humedad puede apoderarse de las prendas, y desprender un mal olor, por lo que los expertos compartieron un truco muy sencillo.

Noticias Hidalgo del 15 de julio 2026

Las temporadas de lluvia son muy frecuentes durante el verano y es normal que las precipitaciones se hagan presentes en la mayoría de los días y esto traerá algunas complicaciones, como el hecho de no poder hacer algunas tareas del hogar que son claves. Entre ellas, se encuentra el lavado de la ropa, y es que necesitamos que esté despejado para que se seque, por lo que muchas personas acumularán ropa sucia durante varios días sin poder lavarla.

Qué puede generar la lluvia en las prendas tendidas

Por otro lado, llega un punto en que sí o sí debemos lavar nuestras prendas, pero lo más probable es que adopte un olor a humedad que será difícil de remover y esto se debe a la falta de ventilación en los hogares, como así también la imposibilidad de que se seque. Esto puede generar la aparición de hongos, por lo que los expertos compartieron algunos trucos caseros para evitar que la ropa mojada no tenga olor a humedad en los días de lluvia.

Consejos para evitar que la ropa tenga olor a humedad