Alfonso Obregón, actor de doblaje mexicano, es denunciado formalmente por abuso

En una entrevista concedida a Milenio, Brenda Rivero informó que formalizó una denuncia contra el actor de doblaje Alfonso Obregón por presuntos delitos de abuso sexual, cuando ella era menor de edad. La actriz de doblaje explicó que su decisión responde al deseo de buscar justicia y de dejar antecedente legal que permita a otras posibles víctimas sentirse respaldadas a denunciar, pues expresó que al ser público su testimonio más personas se acercaron a ella para declarar que vivieron los mismo dentro del mismo entorno laboral.

¿De qué se le acusa a Alfonso Obregón?

De acuerdo con testimonios, Alfonso Obregón enfrenta una nueva denuncia por presunto abuso sexual presentada por la actriz Brenda Rivero, de acuerdo con sus palabras los hechos ocurrieron cuando ella era menor de edad, (16 años) y él 50, todo inició cuando el actor se acercó de manera sentimental y sexual aprovechando la relación que existía con la familia de Rivero.

Con el paso del tiempo, la actriz identificó que las acciones que realizaba Obregón eran conductas de abuso y manipulación por lo que decidió acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia formal e incluso en sus redes socailes presentó algunas pruebas entre ellas una conversación que mantuvo el actor con su mamá y él confirmaba que habían mantenido una relación cuando era menor de edad. Este nuevo proceso legal se suma a un antecedente legal que el actor enfrentó en 2024 tras ser acusado por una exalumna de presunto abuso sexual.

¿Quién es Brenda Rivero?

Brenda Rivero Padrón, es una actriz de doblaje y profesionalmente es conocida como Brenda Rivero Love, su trabajo se ha visto plasmado en cine, series, anime y producciones internacionales.

Asimismo, es hija de los actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con distintos estudios reconocidos como Audiomaster Candiani, DAT Doblaje, Media Access Company, Universal Cinergía Dubbing y VSI México.

¿Cómo reaccionó Alfonso Obregón a las denuncias en su contra?

Tras revelarse la nueva denuncia en su contra, el actor de doblaje no ha emitido algún comunicado que exprese su posicionamiento, asimismo, no ha respondido a las declaraciones públicas que ha hecho Rivero. Cabe recordar que ante esta ola de denuncias, Obregón ha sido bajado de importantes proyectos, uno de ellos fue no llamarlo a la nueva entrega de Shrek, personaje con el que logró una gran conexión con la audiencia. De igual modo, se sabe que la Escuela Nacional de Locución rompió lazos con él por seguridad de las estudiantes.