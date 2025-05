Calendario lunar de mayo: ¿Cuándo cortarse el cabello para que crezca más rápido?

El calendario lunar es un sistema que muchas culturas utilizan para medir el tiempo según las fases de la Luna. Hasta el día de hoy sigue vigente y continúa siendo determinante para organizar el tiempo y las actividades, entre ellas, cuándo es mejor cortarse el cabello o desistir de hacerlo.

Esta creencia, que para muchos resulta infundada, se basa en la idea de que la Luna y su fuerza gravitacional afectan los líquidos del cuerpo. Por ende, hay momentos en los que puede provocar un fortalecimiento capilar y otros en los que puede debilitarlo. Si deseas cambiar tu estilo o buscar un look más impactante, deberás tener en cuenta estos consejos y esperar el momento adecuado siguiendo sus indicaciones.

¿Cuándo debes cortarte el cabello para que crezca más rápido en mayo?

Estamos atravesando la Luna llena, una etapa reconocida por ser más intensa y emocional. El cuerpo alcanza su momento más alto de energía, lo que favorece a las fibras capilares. Sin embargo, no se recomienda hacer cambios drásticos, sino más bien disfrutar del volumen y el brillo natural del cabello.

El cuarto menguante nos visitará desde el martes 20 de mayo, por lo que es momento para reunir ideas e ir por cambios que puedan perdurar en el tiempo. Los especialistas consideran que esta etapa es ideal para quienes desean un corte que no requiera modificaciones constantes. Sin embargo, no todo es color de rosa: si buscas tener la melena larga, no es recomendable intentarlo durante esta semana

Luna nueva: prohibido tomar decisiones apresuradas

Si no estás conforme con tu corte de pelo y quieres un cambio, es fundamental que tengas paciencia y esperes a que pase este periodo. La luna nueva llegará el martes 27 de mayo y traerá consigo debilidad y falta de energía. El cabello lo sentirá: si cortas en esta fase, puede volverse quebradizo y opaco.

Aunque no existe sustento científico que respalde estas creencias, pueden servir como buenas guías para quienes estén indecisos. Sin embargo, siempre es importante recordar que para mantener un cabello perfecto es fundamental llevar una alimentación equilibrada y rica en minerales, hidratarse adecuadamente, utilizar productos apropiados y no excederse en el uso de calor y químicos invasivos.