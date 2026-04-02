¿El significado de los códigos sagrados de Agesta? Los números para atraer a los arcángeles

En el mundo de la espiritualidad cada vez más personas se acercan a ella para buscar paz, protección y guía, por lo que últimamente el uso de los “Códigos Sagrados” de José Gabriel Agesta, ha ido incrementando, esta práctica consiste en una serie de números que tiene la capacidad de activar energías específicas del universo, lo más destacado, es que ciertos códigos están asociados directamente con arcángeles de la protección, sanación y abundancia.

¿Cómo funcionan los Codigos Sagrados de Agesta?

En la espiritualidad los códigos sagrados son combinaciones numéricas que sirven como "llaves energéticas" para conectar con arcángeles y fuerzas divinas que brindarán apoyo en tu vida, para activar las llaves es necesario elegir el código, cerrar los ojos, encontrarte en un espacio tranquilo, repetir 45 veces ese código acompañado de fe y concentración, al mismo tiempo deberás visualizar como si ya estuviera hecho el resultado deseado.

Uno de los códigos más populares es el 613 relacionado con el Arcángel Miguel, considerado como el protector contra energías negativas, con él también se utiliza constantemente el código 29 que está vinculado al Arcángel Rafael, quien ofrece sanación física y emocional, de igual modo el código 77 del Arcángel Gabriel es de los más utilizados debido a su relación con la comunicación, creatividad y nuevos comienzos.

Los Códigos Sagrados de Agesta son utilizados por las personas con el fin de encontrar una conexión exterior con el universo de la espiritualidad la cual ayuda a la meditación y a enfocar pensamientos y emociones que se encuentren desequilibradas.

¿Cuáles son los Códigos Sagrados más utilizados para invocar a los arcángeles?

Los 10 Códigos Sagrados de José Gabriel de Agesta más populares que ofrecen protección, sanidad y guía espiritual son los ssiguientes:



613 Arcángel Miguel, se utiliza para la protección contra energías negativas.



Arcángel Miguel, se utiliza para la protección contra energías negativas. 29 Arcángel Rafael asociado a la salud debido a la sanación física y emocional.



Arcángel Rafael asociado a la salud debido a la sanación física y emocional. 77 Arcángel Gabriel, ideal para la comunicación y creatividad.



Arcángel Gabriel, ideal para la comunicación y creatividad. 444 Conexión con ángeles en general para presencia divina y apoyo.



Conexión con ángeles en general para presencia divina y apoyo. 111 Ideal para abrir caminos y atraer nuevas oportunidades.



Ideal para abrir caminos y atraer nuevas oportunidades. 520 Utilizado para atraer abundancia y mejorar la economía.



Utilizado para atraer abundancia y mejorar la economía. 369 Asociado con la manifestación y equilibrio energético.



Asociado con la manifestación y equilibrio energético. 888 Vinculado al éxito financiero y prosperidad.



Vinculado al éxito financiero y prosperidad. 741 Libera de las energías negativas también es utilizado para la limpieza espiritual.



Libera de las energías negativas también es utilizado para la limpieza espiritual. 1001 Código para fortalecer la fe y la conexión espiritual profunda.