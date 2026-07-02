Este es el color de vela que brinda suerte a tu signo zodiacal

Uno de los elementos más utilizados en el mundo de la espiritualidad son las velas. Las mismas nos permiten poder atraer la energía positiva y fortalece la conexión con el universo. Algunas tradiciones lo asocian a potenciar determinadas intenciones, especialmente cuando se combina con la energía de la astrología.

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Los expertos en el tema manifiestan que cada signo del zodiaco tiene un color destinado que armoniza con su energía. Además, hay un día en la semana en la que al prender la vela alcanza su máximo potencial.

¿Cuál es el color de vela de tu signo?

Aries

La vela roja es tu aliada perfecta si quieres fortalecer tu determinación, entusiasmo y valentía. Es un color que se asocia con la energía, la acción y el liderazgo. Debes encenderla los martes ya que se relaciona con tu planeta regente que es Marte. Visualiza lo que deseas alcanzar.

Tauro

Ellos tienen destinado el verde que simboliza estabilidad, abundancia y crecimiento. Su energía favorece la paciencia necesaria para alcanzar metas importantes sin perder la calma. Su utilización debe ser los lunes donde debes enfocarte en la prosperidad y bienestar.

Géminis

Para este signo se recomienda el amarillo porque potencia la comunicación, la creatividad y las oportunidades económicas. Encenderla los miércoles ayuda a canalizar nuevas ideas y atraer proyectos exitosos.

Cáncer

Aquí se destina la vela blanca que es un símbolo de pureza, paz y protección familiar. Se recomienda prenderla los lunes para fortalecer la armonía del hogar y atraer tranquilidad emocional.

Leo

Para ellos se destina la vela naranja que combina es relacionada con la creatividad, el reconocimiento y el crecimiento profesional. El domingo es el día ideal para encenderla y pedir éxito en proyectos personales o laborales.

El signo de Leo estará atravesando una época de bonanza|Fuente: Canva

Virgo

Luego tenemos a Virgo que tiene destinada la vela marrón que contribuye a fortalecer la disciplina, el orden y la seguridad económica. Los martes son considerados el mejor momento para realizar este sencillo ritual.

Libra

Para ellos es la vela rosa que representa el equilibrio, la armonía y el afecto que tanto valoran los nacidos bajo Libra. Encenderla los viernes favorece los deseos relacionados con el amor, la amistad y la convivencia familiar.

Escorpio

En este caso se recomienda el violeta que es símbolo de evolución espiritual e intuición. La astrología aconseja utilizarla los domingos para potenciar transformaciones personales.

Sagitario

Para Sagitario, la vela morada fortalece la expansión, los sueños y las metas de largo plazo. También debe encenderse los domingos para poder atraer oportunidades y crecimiento personal.

Capricornio

La vela verde oscuro conecta con la estabilidad que caracteriza a Capricornio. Su energía favorece la salud, el equilibrio emocional y la tranquilidad. El mejor momento para prenderla es el jueves por la noche.

Acuario

En este caso se recomienda el azul que es una fuente de serenidad, claridad mental y equilibrio emocional. Una ventaja para este signo es que puede encenderla cualquier día de la semana según sus necesidades.

Acuario|Fuente: Canva

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que debe utilizar la vela verde claro que transforma la tristeza en esperanza y fortalecer el bienestar emocional. Los domingos son el momento más favorable para realizar este ritual.