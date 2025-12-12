OJO: así es como puedes tirar las cartas del tarot para ver tu propia suerte del año 2026 en ChatGPT

Si quieres saber cómo te irá en el año 2026 , pero no sabes leer las cartas del tarot ni interpretar cada uno de sus símbolos, no te preocupes: existe una manera de hacerlo usando la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT. Lo único que necesitas es tener un juego de tarot y tu celular a la mano. Luego, sigue estos pasos.

Lo primero que debes hacer es barajar las cartas de manera aleatoria, concentrar tu energía y tus pensamientos en los deseos que quieres cumplir el próximo año. Una vez listo, comienza:

Selecciona 12 cartas del tarot de manera aleatoria, deja que tus energías te guíen para elegirlas.

del tarot de manera aleatoria, deja que tus energías te guíen para elegirlas. Ponlas boca arriba y entonces viene lo bueno.

y entonces viene lo bueno. Toma una foto de la tirada con tu carta

de la tirada con tu carta Abre ChatGPT (o Gemini)

(o Gemini) Adjunta la foto que tomaste.

que tomaste. Escribe el siguiente prompt:

Conoce tu suerte con las cartas del tarot.|(ESPECIAL / CANVA)

“Quiero que actúes como un lector profesional de tarot. Voy a subir una foto de una tirada de 12 cartas que representan la energía y la suerte para cada mes del año. Analiza cuidadosamente la imagen, identifica cada carta (incluyendo posición, arcano y orientación si aplica) y descríbeme:

El nombre de cada carta y en qué mes aparece (de enero a diciembre). El significado general de cada carta. La interpretación específica para el mes correspondiente, enfocada en: Suerte y oportunidades.

Obstáculos o advertencias.

Consejos prácticos. Una conclusión final que resuma el tono general del año según la tirada.”

Una vez que hayas enviado el mensaje junto con la imagen, la IA te enviará una interpretación de esta tirada.

Es importante que, según expertos en astrología, cada carta representa un mes del año, por lo que podría haber predicciones individuales o generales de cada uno de ellos, dando ideas de cómo podría ser tu 2026 en la suerte.

¿Qué pasa si no tengo cartas del tarot?

No te preocupes si no conseguiste unas cartas de tarot para leer tu suerte. Hay maneras de resolverlo. La más sencilla es pedirle a la misma IA que simula una tirada de tus cartas y te dará la interpretación de cada una de ellas.

Cómo te irá en 2026 según el tarot. Descúbrelo usando Inteligencia Artificial.|(ESPECIAL/CANVA)

Otra forma es consultar un sitio web en línea que simula dar una tirada en donde eliges cartas al azar. Uno de ellos es el portal Tarot Secret y otra más es Tarot Oráculo Gratis Online, en donde podrás tener una lectura gratis del tarot en 12 meses.