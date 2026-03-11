Como usar la energía de Piscis para conectar con tu intuición

Antes de que termine la temporada de Piscis 2026, expertos en astrología recomiendan realizar rituales que sintonicen tu energía con este signo del zodíaco, conocido por su gran capacidad de intuición y su conección emocional.

Piscis es un signo de Agua que se mueve en el mundo espiritual y se considera uno de los integrantes del horóscopo con más alta empatía por tener su regencia en Neptuno, el planeta de los sueños y la espiritualidad.

Pasos para conectar con la energía de Piscis y elevar la intuición

La temporada del Sol en Piscis inicia el 18 de febrero y concluye el 20 de marzo, lo que convierte a estos días en el momento perfecto para la introspección, creatividad, sensibilidad e intuición. Algunos de los pasos para conectar con la energía pisciana son:

Crea un espacio sagrado

La meditación es la mejor forma de conectar con la energía de Piscis|Pexels: Natalie Bond

Piscis es un signo que requiere de un espacio especial para poder desarrollar su energía de sanación emocional e introspección. Esto se consigue creando un altar en el que se pueda meditar.

Algunos de los elementos clave son: una vela de color violeta o azul, y símbolos que conecten con el elemento agua, como el cristal amatista o imágenes que evoquen paz y espiritualidad.

Ya que hayas creado este espacio, puedes dedicar un momento al día para meditar y conectar con la energía de este signo del zodíaco.

Identifica la intuición pisciana

Piscis necesita conectar con su lado espiritual para aprender a escuchas su intuición|Pexels: Pixabay

Los expertos en astrología explican que este tipo de sexto sentido se manifiesta a través de sensaciones físicas y estados emocionales, no bajo la lógica, como podrían reaccionar otros signos zodiacales.

Es importante que prestes atención a las corazonadas que pueden surgir, aunque no tengan tanto sentido. O a los cambios sutiles de energía que perciba tu cuerpo al entrar a un lugar o estar con una persona.

Aunque no les des un significado aún, puedes empezar por aprender a identificar tus propias emociones y diferenciarlas de los cambios energéticos que tienen los demás.

Llevar un diario de sueños e identificar los cambios energéticos conecta con la energía de Piscis|Pexels: Lucas Pezeta

Conecta con tu yo espiritual

Piscis es un signo mágico que necesita de una guía espiritual para poder aterrizar, y también de espacios relacionados con soñar y crear. Por lo que tomar un taller de arte, llevar un registro de tus sueños o acercarte a una fe, potenciará tu conexión con Piscis.

