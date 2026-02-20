Qué es la conjunción de Saturno y Neptuno y cómo afectará a los signos del zodiaco
Este viernes se producirá uno de los eventos astronómicos más significativos de la década: la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries. Se trata de un fenómeno que, en el marco de la Astrología, marca el inicio de una etapa histórica para cada uno de los signos del zodiaco.
Las predicciones de esta creencia indican que esta conjunción marcará un antes y un después en la vida de las personas. La Astrología hace referencia a que este evento astronómico fusiona dos energías opuestas pero que son complementarias e influirán de diferentes maneras en la vida terrenal.
¿Qué es la conjunción de Saturno y Neptuno?
La conjunción de Saturno y Neptuno es una alineación que se produce entre ambos planetas y en un punto especial del signo Aries. Por tal motivo, la Astrología entiende que este evento representa el nacimiento de una nueva conciencia colectiva y la activación de un campo vibratorio inédito.
En cuanto a los planetas intervinientes, esta creencia indica que Saturno aporta estructura, compromiso y sentido de la realidad, mientras que Neptuno representa los sueños, la espiritualidad y la fe.
¿Cómo impacta en los signos del zodiaco?
La conjunción de Saturno y Neptuno es analizada por la Astrología como un evento de un gran caudal energético y es por eso que sus predicciones hacen referencia a importantes transformaciones. En este punto, dio precisiones sobre cómo afectará a los signos del zodiaco.
- Aries: Vive un renacimiento personal total con una nueva identidad, liderazgo consciente y el inicio de una vida completamente distinta.
- Tauro: Atraviesa una transformación interna profunda donde debe soltar viejos miedos para conectar con una espiritualidad más auténtica.
- Géminis: Inicia una nueva etapa en sus grupos sociales y proyectos colectivos, alineándose con causas que tengan un sentido real y sólido.
- Cáncer: Enfrenta una redefinición total de su vocación y éxito profesional, buscando un rol social más acorde a su verdadera esencia.
- Leo: Abre su mente a una expansión de conciencia mediante viajes o estudios que transforman radicalmente su visión del mundo.
- Virgo: Experimenta una purificación emocional profunda, cerrando vínculos kármicos y sanando heridas del pasado para liberarse.
- Libra: Comienza una nueva era en sus relaciones de pareja y sociedades, estableciendo compromisos basados en la verdad y el realismo.
- Escorpio: Atraviesa una reestructuración completa de su estilo de vida, transformando sus rutinas, salud y hábitos diarios.
- Sagitario: Vive un renacer creativo y emocional, dejando de lado las fantasías para construir vínculos afectivos y proyectos reales.
- Capricornio: Sana su historia familiar y redefine su concepto de hogar, buscando una estabilidad interna mucho más sólida y auténtica.
- Acuario: Cambia su forma de comunicar y pensar, enfocando su intuición en conocimientos útiles y concretos para su futuro.
- Piscis: Conecta su gran sensibilidad con la capacidad de adaptación, aprendiendo a poner límites claros para no perder su dirección material.