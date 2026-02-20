Qué es la conjunción de Saturno y Neptuno y cómo afectará a los signos del zodiaco

Este viernes se producirá uno de los eventos astronómicos más significativos de la década: la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries. Se trata de un fenómeno que, en el marco de la Astrología, marca el inicio de una etapa histórica para cada uno de los signos del zodiaco.

Las predicciones de esta creencia indican que esta conjunción marcará un antes y un después en la vida de las personas. La Astrología hace referencia a que este evento astronómico fusiona dos energías opuestas pero que son complementarias e influirán de diferentes maneras en la vida terrenal.

¿Qué es la conjunción de Saturno y Neptuno?

La conjunción de Saturno y Neptuno es una alineación que se produce entre ambos planetas y en un punto especial del signo Aries. Por tal motivo, la Astrología entiende que este evento representa el nacimiento de una nueva conciencia colectiva y la activación de un campo vibratorio inédito.

En cuanto a los planetas intervinientes, esta creencia indica que Saturno aporta estructura, compromiso y sentido de la realidad, mientras que Neptuno representa los sueños, la espiritualidad y la fe.

¿Cómo impacta en los signos del zodiaco?

La conjunción de Saturno y Neptuno es analizada por la Astrología como un evento de un gran caudal energético y es por eso que sus predicciones hacen referencia a importantes transformaciones. En este punto, dio precisiones sobre cómo afectará a los signos del zodiaco.

