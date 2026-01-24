Los signos del zodiaco que van a tomar las mejores decisiones de sus vidas en febrero 2026

Falta muy poco para que comience el mes de febrero y ya hay 4 signos del zodiaco que van a vivir algo extraordinario. Los cielos se van a alinear para iluminar nuevos caminos y estos afortunados van a tener una explosión de claridad e inspiración.

Los planetas personales y exteriores se van a alinear a finales de enero para crear una claridad poco común. Mercurio viajará hacia Piscis el 6 de febrero para suavizar la mente, venus se lista hacia la empatía y la Luna Llena en Leo el 1de febrero invita a la sinceridad.

¿Cuáles serán los signos que tomarán buenas decisiones?

Virgo

Virgo tendrá un febrero con mucha claridad ya que Mercurio está en Piscis intuitivo lo que genera ideas más allá de tu análisis habitual. Saturno entrará en Aries por lo que tendrás una base para actuar en función de esos destellos.

La conjunción de Neptuno y Saturno hará que los sueños se sientan reales. Además la Luna Llena en Leo ilumina a los sectores del hogar y la familia por lo que comienzas a encontrar el valor de hablar de tu corazón. Si una gran decisión ha estado en tu mente ahora es el momento de aceptarla.

Escorpio

Quienes pertenezcan a Escorpio van a prosperar con la transformación y febrero va a amplificar ese don. Mercurio en Piscis va a encender tu intuición por lo que los acertijos se resuelven solos en tu mente. La energía de Neptuno y Saturno a principios de febrero te va a ayudar a anclar tus visiones audaces.

Vas a tomar buenas decisiones.

En cuanto a la Luna Llena en Leo el 1 de febrero va a poner en relieve tu lado creativo o un interés romántico. Vas a saber lo que quieres crear o a quién perseguir podrá liberarte de los miedos pasados y señalar un nuevo capítulo.

Leo

Para Leo la energía cósmica lo coloca en el centro del escenario. La Luna Llena del uno de febrero va a revelar lo que tu corazón exactamente quiere. Sentirás mayor confianza, te sentirás más visible y listo para perseguir tus sueños.

Las viejas dudas pueden ser barridas dando paso a una nueva elección audaz. Confía en lo que te ilumina.