Dime de qué signo eres y te diré cómo decorar tu hogar para mejorar la energía
Si estás buscando mejorar la energía en el hogar, es mejor que tengas en cuenta cada signo.
La decoración de interiores es una de las actividades más comunes entre las personas y que tiene como principal objetivo encontrar el mejor estilo de los hogares de los ambientes, utilizando diversos tonos y elementos. Pero, para lograr un espacio acorde, debemos tener en cuenta diversos factores, y lo que seguro nunca imaginaste es que la astrología pueda involucrarse en esta actividad y en este caso, dime de qué signo eres y te contaremos cómo tienes que decorar tu casa para mejorar la energía y alejar las malas vibras.
Noticias Bajío del 20 de julio 2026
Lo que coinciden algunos interioristas expertos es que decorar no es solamente elegir cosas lindas, sino que consiste en traducir en objetos, colores y espacios; y que el orden, la luz, la textura y el color de un ambiente incidirán de manera directa en nuestro nivel de estrés y hasta en la calidad del descanso. Y es por eso, que hay muchas personas que están poniendo el foco en el horóscopo y las predicciones de la astrología.
Por este motivo, es que si quieres saber cómo decorar tu casa, debes decirme de qué signo eres y te diré cómo hacerlo, para que quede lo mejor posible y todos los ambientes estén ordenados y mejorar la energía.
Dime qué tipo de signo eres y te diré cómo decorar tu casa
- Aries: energía en movimiento y estas personas necesitan de un espacio que sostenga esa energía y no la reprima. Por eso, el mejor estilo es el industrial como ladrillo a la vista, metal, madera natural
- Tauro: se necesita una casa que active los sentidos y lo mejor es un estilo campestre o rústico como madera maciza, piedra o textiles naturales como el algodón o el lino
- Géminis: es el más difícil de decorar, ya que podrás adaptar varios estilos, pero el que mejor les sienta es el ecléctico o boho chic que es una mezcla inteligente entre lo moderno y lo clásico
- Cáncer: el mejor estilo para decorar la casa es el vintage con muebles con historia, paletas suaves, fotos en marcos distintos, objetos decorados y nada de espacios fríos ni tampoco superficies brillantes
- Leo: debes logar un espacio con presencia y el mejor estilo es el clásico o tradicional con molduras en las paredes o los techos y los colores deben ser profundos
- Virgo: lo mejor es el orden y calma; teniendo en cuenta que estas personas disfrutan del orden, por lo que el mejor estilo es el minimalista, con paleta neutra, muebles de línea limpias, pero no tiene que ser frío