Estos son los signos a quien Mercurio retrógrado afectará este verano

Mercurio retrógrado ha llegado para revolucionar el verano. Su tránsito comenzó el 29 de junio en el signo de Cáncer y finalizará el 23 de julio. Ante esto es que muchos signos se verán afectados.

¡Luce como Julián Quiñones con estas trenzas explicadas por su trenzador profesional!

La astrología manifiesta que este planeta se asocia con la comunicación, los viajes, la tecnología, los contratos y los procesos mentales. Cuando se desplaza hacia atrás surgen retrasos, errores y malentendidos.

¿Cuáles son los signos afectados?

Cáncer

Este es el que se verá más afectado por lo que podrán sentirse sensibles, introspectivos y preocupados por la opinión de los demás. La tendencia a analizar en exceso cada situación podría provocar inseguridad, dudas y dificultades para actuar con naturalidad.

Debes conectarte con actividades que te raigan calma como pueden ser las meditaciones, paseos o conversaciones sinceras. También representa una oportunidad para comprender mejor las experiencias recientes y transformar los errores en importantes aprendizajes personales.

cancer

Libra

En cuanto Libra se verán afectados en lo laboral y profesional. Los proyectos que parecían avanzar con rapidez podrían enfrentar cambios inesperados, retrasos administrativos o problemas de comunicación con superiores y colaboradores.

Pueden surgir errores por exceso de confianza o por pasar por alto una información. Este momento es una oportunidad para revisar estrategias, perfeccionar ideas y fortalecer proyectos antes de lanzarlos definitivamente.

Capricornio

Por último, tenemos a este signo que va a experimentar un cambio en cómo se relaciona con los demás. Mercurio retrógrado podría generar malentendidos con la pareja, familiares o personas cercanas, especialmente cuando existan emociones reprimidas que no habían sido expresadas.

Capricornio

No respondas impulsivamente y procura interpretar las palabras ajenas con mayor calma, ya que durante este periodo será fácil sacar conclusiones equivocadas. Presta atención a tus expresiones porque puedes herir a alguien.

Es importante que tengas en cuenta los consejos para que puedas pasar el proceso de la mejor manera posible. Falta poco tiempo para que termine Mercurio Retrógrado.