Por este motivo debes guardar un dólar debajo del colchón

La búsqueda de la prosperidad nos tiene a todos activos y es que, además de trabajar por ella, depositamos todas nuestras esperanzas en las energías del universo. Aquí en donde ciertas creencias toman protagonismo para alimentar esa ilusión.

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El Feng Shui es una de las creencias milenarias que, entre otros temas, abordan la prosperidad. Su filosofía se basa en la búsqueda de la armonía como el canal para lograr que las energías del universo lleguen a nuestro hogar y fluyan libremente.

El Feng Shui y las energías

El Feng Shui es un antiguo sistema de origen chino que busca armonizar la existencia humana con su entorno. Esto se logra mediante la gestión del Chi o energía vital y se basa en la disposición de los objetos, los colores y los materiales en un espacio que termina influyendo directamente en el flujo energético.

Estas energías que llegan a nuestro hogar y se movilizan sin obstáculos, afectan áreas clave como la salud, la prosperidad y las relaciones. Por lo tanto, el Feng Shui ofrece diferentes consejos para lograr la armonía, el equilibrio de las energías y que lo bueno del universo llegue a nosotros.

¿Por qué colocar un dólar debajo del colchón?

Es en este marco que un consejo que esta filosofía oriental comparte es la de dejar un billete de dólar debajo del colchón. Para el Feng Shui, el espacio debajo de la cama es un centro energético vital y que influye directamente en nuestro descanso y prosperidad.

Colocar un billete de un dólar en este punto estratégico actúa como un "imán" simbólico que activa la energía del flujo financiero mientras dormimos. Sin embargo, para que el ritual tenga el efecto deseado, se debe priorizar que el billete esté impecable siempre por lo que es aconsejable introducirlo dentro de un sobre rojo ya que, además de cuidarlo, este color simboliza la protección y la activación de la fortuna.