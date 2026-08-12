Evita hacer estas cosas durante el Eclipse solar en Leo

El eclipse solar total ocurrirá en el signos de Leo y será uno de los eventos astronómicos más destacados del 2026. Desde la astrología, los eclipses solares se relacionan con nuevos comienzos, trasformaciones y momentos de cambio que pueden marcar el inicio de una nueva etapa.

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Al mismo tiempo, este fenómeno suele generar distintas recomendaciones sobre cómo transitar su energía. Por eso, algunas corrientes astrológicas aconsejan evitar ciertas actividades durante el eclipse. Quédate leyendo que aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué se debe evitar hacer durante un eclipse solar total?

Según lagunas creencias astrológicas, durante un eclipse solar total se recomienda evitar determinadas acciones debido a la intensidad energética que se atribuye a este fenómeno. Estas son algunas de las principales:



Cortarse el cabello: se aconseja postergar cambios de look o cortes durante el eclipse, ya que se considera un momento de alta sensibilidad energética.

ya que se considera un momento de alta sensibilidad energética. Manifestar deseos: algunas corrientes recomiendan no realizar manifestaciones ni pedir deseos durante el eclipse, porque se cree que la energía del momento puede ser demasiado cambiante.

porque se cree que la energía del momento puede ser demasiado cambiante. Comenzar rituales: tampoco se aconseja iniciar rituales de abundancia, amor o atracción durante este período, sino esperar a que finalice el fenómeno.

Tomar decisiones importantes: se recomienda evitar decisiones impulsivas relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero o cambios personales, especialmente si surgen bajo emociones intensas.

Iniciar nuevos proyectos: algunas interpretaciones sugieren esperar antes de poner en marcha proyectos importantes y aprovechar el momento para planificar y revisar objetivos.

Hacer cambios drásticos: tampoco sería recomendable realizar transformaciones repentinas en la vida personal o tomar medidas definitivas sin haberlas meditado previamente.

En cambio, se sugiere utilizar este período para observar, reflexionar y cerrar ciclos antes de comenzar algo nuevo. Las recomendaciones forman parte de creencias astrológicas y no existen pruebas científicas de que realizar estas actividades durante un eclipse produzca efectos negativos.