Ponerse un listón rojo en el brazo: por qué se recomienda durante el eclipse

Durante el eclipse, algunas creencias y tradiciones recomiendan realizar determinados rituales para protegerse de las energías que se atribuyen a estos fenómenos. Entre ellos aparece el uso de un listón rojo atado en el brazo, una práctica que ha ganado popularidad en redes sociales.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez revelan el secreto para tener un matrimonio duradero en el espectáculo

Según estas creencias, el color rojo está relacionado con la fuerza, la protección y la energía vital. Por eso, llevar un listón de este color durante el eclipse se considera una forma simbólica de alejar las energías negativas y mantener un estado de equilibrio.

¿Qué significa ponerse un listón rojo durante el eclipse?

El uso del listón rojo durante un eclipse está relacionada con antiguas creencias que lo vinculan con la protección frente a posibles efectos atribuidos al fenómeno. Una de la tradiciones más conocidas recomiendan especialmente su uso entre personas embarazadas, quienes suelen colocarse alrededor del abdomen como un amuleto para proteger al bebé.

Esta costumbre tiene raíces en las creencias de los pueblos nahuas, quienes interpretaban los eclipses como un momento en el que el Sol era devorado. a partir de esta concepción surgió la idea de que el fenómeno podía representar un riesgo para los bebés durante la gestación, aunque actualmente no existe evidencia científica que respalde estas creencias.

El ritual también se extiende a otros seres vivos. Algunas personas colocan listones rojos en macetas, ramas de árboles o cerca de sus mascotas, como una forma simbólica de protegerlos durante los eclipses y expresar respeto hacia la naturaleza.

El color rojo tiene además un significado propio dentro de estas tradiciones, ya que se lo relaciona con la fuerza, la vitalidad y la protección. Por eso, puede aparecer en prendas, accesorios u otros objetos utilizados como amuletos.

Es importante destacar que estas prácticas forman parte de creencias populares y culturales, por lo que no sustituyen recomendaciones médicas ni cuentan con respaldo científico. En particular, los eclipses no han demostrado causar malformaciones, enfermedades u otros problemas de salud durante el embarazo.