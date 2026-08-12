Así se prepara la receta de chiles en nogada con ingredientes económicos: paso a paso para que quede delicioso

Los chiles en nogada son uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y suelen prepararse durante la temporada de fiestas patrias. Aunque la receta tradicional puede requerir ingredientes cuyo precio eleva considerablemente el presupuesto, es posible hacer una versión más económica utilizando sustitutos accesibles y manteniendo la combinación de sabores dulces, salados, cremosos y ligeramente picantes. En esta alternativa, las semillas de girasol sustituyen a los piñones y las nueces comunes o pecanas pueden utilizarse en lugar de la nuez de Castilla. El resultado es un platillo casero, abundante y más accesible para compartir en familia.

Ingredientes económicos para preparar chiles en nogada

Para aproximadamente seis chiles necesitarás:



6 chiles poblanos

400 gramos de carne molida de res o cerdo

1 manzana

1 durazno

½ taza de pasas

½ taza de semillas de girasol

1 taza de puré de tomate

½ cebolla

2 dientes de ajo

1 taza de nueces comunes o pecanas

1 taza de media crema

½ taza de leche

100 gramos de queso doble crema o queso crema

Azúcar al gusto

Aceite

Sal al gusto

Granada fresca para decorar

Perejil fresco para decorar

Paso a paso para preparar los chiles en nogada