Así se prepara la receta de chiles en nogada con ingredientes económicos: paso a paso para que quede delicioso
El secreto para ahorrar está en sustituir algunos ingredientes tradicionales sin perder el sabor de este clásico mexicano
Los chiles en nogada son uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y suelen prepararse durante la temporada de fiestas patrias. Aunque la receta tradicional puede requerir ingredientes cuyo precio eleva considerablemente el presupuesto, es posible hacer una versión más económica utilizando sustitutos accesibles y manteniendo la combinación de sabores dulces, salados, cremosos y ligeramente picantes. En esta alternativa, las semillas de girasol sustituyen a los piñones y las nueces comunes o pecanas pueden utilizarse en lugar de la nuez de Castilla. El resultado es un platillo casero, abundante y más accesible para compartir en familia.
Ingredientes económicos para preparar chiles en nogada
Para aproximadamente seis chiles necesitarás:
- 6 chiles poblanos
- 400 gramos de carne molida de res o cerdo
- 1 manzana
- 1 durazno
- ½ taza de pasas
- ½ taza de semillas de girasol
- 1 taza de puré de tomate
- ½ cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de nueces comunes o pecanas
- 1 taza de media crema
- ½ taza de leche
- 100 gramos de queso doble crema o queso crema
- Azúcar al gusto
- Aceite
- Sal al gusto
- Granada fresca para decorar
- Perejil fresco para decorar
Paso a paso para preparar los chiles en nogada
- Asa y limpia los chiles poblanos. Coloca los chiles directamente sobre la flama o en un comal caliente y ásalos hasta que la piel quede completamente quemada y ampollada por diferentes partes. Después, colócalos dentro de una bolsa o recipiente tapado durante unos 10 minutos. El vapor ayudará a que la piel se desprenda con mayor facilidad. Retira cuidadosamente la piel quemada, realiza una abertura longitudinal en cada chile y elimina las semillas y las venas. Hazlo con cuidado para mantener el chile lo más entero posible y facilitar el relleno.
- Prepara el picadillo. Calienta un poco de aceite en un sartén y sofríe la cebolla y el ajo finamente picados hasta que comiencen a suavizarse. Incorpora la carne molida y cocínala hasta que esté completamente hecha. Agrega el puré de tomate y mezcla bien.
Después incorpora la manzana y el durazno cortados en cubos pequeños, las pasas y las semillas de girasol. De acuerdo con Kiwilimón, lo ideal es cocinar a fuego medio hasta que la fruta se suavice y los sabores se integren. Es importante que el relleno quede relativamente seco. Si conserva demasiado líquido, puede hacer que los chiles se rompan o que el platillo quede aguado al momento de servir. Prueba y ajusta la sal.
- Prepara una nogada económica y cremosa. Para preparar la salsa, coloca en la licuadora la leche, la media crema, el queso doble crema o queso crema y las nueces. Añade una pequeña cantidad de azúcar y licúa hasta obtener una mezcla suave, cremosa y sin trozos grandes de nuez. Prueba la nogada antes de servirla y ajusta el dulzor según tu gusto. Si la salsa queda demasiado espesa, de acuerdo con Directo al paladar, puedes incorporar un poco más de leche hasta conseguir una consistencia que permita bañar fácilmente los chiles.
- Rellena los chiles. Cuando el picadillo esté listo, deja que baje un poco su temperatura y rellena cada chile poblano con una porción generosa. No los llenes demasiado para evitar que se abran al colocarlos en el plato. Acomódalos cuidadosamente en una fuente o en platos individuales.
- Baña con la nogada y decora. Vierte una cantidad abundante de nogada sobre cada chile hasta cubrir buena parte de su superficie. Finalmente, agrega granos de granada fresca y perejil picado. Además de aportar color y frescura, estos ingredientes completan la presentación característica del platillo. Puedes servirlos a temperatura ambiente o ligeramente frescos, dependiendo de tu preferencia.