El horóscopo chino de Esperanza Gracia para iniciar el verano y un julio mejor

Con la llegada del verano, muchas personas buscan renovar su energía y el mes de julio con el pie derecho. Para quienes siguen el horóscopo chino, Esperanza Gracia ofrece una guía especial con sus predicciones para comenzar este nuevo ciclo. Signo por signo, la reconocida astróloga comparte lo que depara el destino en temas como el amor, la salud y el dinero, y cómo canalizar las vibras del verano a tu favor.

Rata

Es el momento de apostar fuerte por lo que sientes y si has vivido momentos dolorosos en el terreno amoroso quedarán atrás para comenzar una nueva etapa, en la que podrán surgir nuevas relaciones que cobren un significado relevante para ti.

Búfalo

Podrás disfrutar con plenitud de la vida, de la familia, de los amigos. Afrontarás todo lo que llegue sin miedos ni titubeos. Serás fiel a tus propósitos y la recompensa a tus esfuerzos llegará. Date el placer de vivir y saborear lentamente cualquier experiencia que te haga sentir, que te haga vibrar.

Tigre

Tú no vas a perder la serenidad cuando se presenten cambios o contratiempos inesperados. Te olvidarás de la carga tan pesada que a veces tienes que soportar y explorarás nuevos horizontes para no quedarte anclado en situaciones de confort que no aportan nada a tu vida.

Conejo

En el amor, sentirás la necesidad de dejarte llevar por tus emociones y no pondrás límites a lo que siente tu corazón. Es el momento de enamorarte, o si ya tienes pareja, nacerá en ti con fuerza la necesidad de renovar tu relación sentimental.

Dragón

En el amor, no dudarás en abrir tu corazón y expresar todo lo que llevas dentro. En el terreno de la seducción, querrás tomar tú la iniciativa y podrás cumplir muchos de tus deseos más inconfesables.

Serpiente

Disfruta de lo que te va a dar la vida, disfruta soñando y vislumbrando el escenario en el que, por fin, tus sueños pueden hacerse realidad. Tienes capacidad de llegar donde tú quieras.

Caballo

Para resolver las dificultades y tus luchas internas te conviene prestar atención a tus intuiciones, que nunca fallan, y escuchar tu voz interior.

Cabra

En el aspecto profesional, es posible que tus objetivos se retrasen o no sigan los plazos que te habías marcado, pero las circunstancias acabarán por beneficiarte, si sabes ser paciente. Recuerda que lo que en un principio no funcione es posible que pueda volver a arrancar con éxito pasados unos meses.

Mono

No esperes a que las cosas lleguen solas. Tómate el tiempo que necesites para planificar y meditar tus iniciativas, y, cuando tengas claro lo que quieres, lánzate a por ello con confianza y siempre guiado por tu poderosa intuición, que no se equivoca.

Gallo

Se te van a presentar oportunidades profesionales maravillosas y tú vas a darlo todo para que no se te escapen. En lugar de aspirar a todo de golpe, ve poco a poco, asegurando en el camino lo que ya tienes, para no perderlo.

Perro

Vas a coger al vuelo cualquier oportunidad interesante que la vida te ofrezca. Tu generosidad y tu buen carácter romperán todas las barreras y te abrirán muchas puertas. Vas a tener muy claro lo que quieres o lo que te conviene, y vas a ir a por ello hasta dejarte la piel.

Cerdo

Con paciencia y una actitud firme podrás conseguir lo que quieras, y tu creatividad también será un gran punto a tu favor a la hora de alcanzar tus objetivos y de obtener buenos resultados económicos.