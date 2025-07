El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy martes 22 de julio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia revela el horóscopo de hoy y afirma que este 22 de julio, el Sol entra en Leo, dando comienzo a una etapa especialmente brillante para quienes pertenecen a este signo. Con esta transición solar, Leo se ve favorecido por una energía renovada, que potencia su fuerza de voluntad, magnetismo personal y capacidad de liderar situaciones.

Además, el día 24, la Luna Nueva también se posiciona en Leo, amplificando el sentido de vitalidad, creatividad y confianza en uno mismo. Este doble acontecimiento representa el momento ideal para fijar nuevas metas, iniciar proyectos y expresar abiertamente nuestros talentos.

Es una invitación a confiar en nuestras capacidades, atrevernos a destacar y disfrutar plenamente del reconocimiento por nuestro esfuerzo. Aprovecha este impulso cósmico para comenzar ese emprendimiento postergado, nutrir tus relaciones o explorar pasiones creativas; el universo acompaña cada iniciativa que surja desde el corazón leonino.

Aries

Puedes sentirte decepcionado por la respuesta que has recibido de gente a la que tú has ayudado mucho, pero esta Luna Nueva te ayuda a olvidar los sinsabores y puede hacer realidad alguno de tus deseos. Antes de embarcarte en cualquier empresa, medítalo con calma.

Tauro

Esta Luna Nueva te ayuda a solucionar algo relacionado con tu familia que te preocupa. Tendrás la oportunidad de trabajar en algún proyecto que con el tiempo podría llegar muy lejos. No pierdas de vista tus sueños; lo que esperas hace tiempo puede llegar ahora.

Géminis

Puede que te sientas decaído, pero vas a tener claras tus prioridades y esta Luna Nueva te trae un viaje en el que conocerás a gente que será importante para tu futuro. Activa tu fuerza de voluntad para hacer lo que más te convenga en cada momento. Hoy es tu día mágico.

Cáncer

Aunque el Sol abandona tu signo mañana, va a dejar una estela mágica que favorecerá mucho tu vida. La Luna en tu signo mañana y pasado te protege y te da suerte. No es momento de titubeos. Si ganan las cavilaciones y las dudas, perderás buenas oportunidades.

Leo

Felicidades. Mañana, día 22, con el ingreso del Sol en tu signo comienza tu reinado mágico y tus deseos pueden hacerse realidad. Y la Luna Nueva, también en tu signo, te abre nuevos caminos y hace aflorar lo mejor de ti. Buen momento para hacer cambios y renovarte.

Virgo

La Luna Nueva te anima a poner límites a los demás y a pensar solo en ti. Tienes por delante interesantes oportunidades y necesitas toda tu energía para poder aprovecharlas. El ingreso de la Luna en tu signo, el 26 y 27, puede traerte la solución a algo que te preocupa.

Libra

Con Venus muy bien aspectado, estás recibiendo una energía muy intensa que potencia tu seducción y nada se te resistirá. No dejes que los problemas de los demás perturben este buen momento que atraviesas. Días magníficos para conocer gente nueva y dejarte conquistar.

Escorpio

Hay muchas envidias a tu alrededor intentando boicotear tus proyectos, pero esta Luna Nueva te lleva a la cima del éxito y eso no lo puede frenar nadie. Quizá tengas que hacer algún cambio que te resulte complicado, pero va a ser beneficioso para ti.

Sagitario

Has podido vivir una situación difícil, pero ahora la Luna Nueva te abre otro camino en el que no hay cabida para situaciones dolorosas. Haz algo que te serene y no tomes decisiones si no las has meditado con calma porque podrías equivocarte. Reflexiona.

Capricornio

Semana favorable para iniciar y consolidar proyectos, relaciones, planes… Esta Luna Nueva es muy regeneradora contigo y puede traerte cambios que den un vuelco muy positivo a tu vida. Tu reto estos días es valorar lo que tienes, cuidarlo y mimarlo.

Acuario

Has podido vivir momentos difíciles, pero esta Luna Nueva enfrente de tu signo armoniza tu vida para que recuperes tu sonrisa y sigas adelante con más impulso. Aprovecha tu tiempo libre para disfrutar, dedicarte tiempo a ti y desconectar de la rutina.

Piscis

Con el cambio de Luna tu vida personal y profesional será muy afortunada. Libérate de ataduras que no te permiten disfrutar de este fabuloso momento. Tienes a Júpiter muy bien aspectado, y es el momento de disfrutar de tu suerte y conseguir lo que deseas.