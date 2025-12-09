El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 12 de diciembre: las predicciones que lo cambian todo

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal del 9 al 12 de diciembre de 2025. Las predicciones que compartió la famosa astróloga fueron esperanzadoras, pero también hay algunos signos que deberán llevarla con calma, sobre todo si quieren cumplir sus propósitos para cerrar el año.

En ese sentido, la pitonisa cubana llamó a darle un momento al día, meditar y después atraer las energías positivas. A continuación, cada una de las visiones que les deparan a los signos en el amor, el trabajo y el dinero.

ARIES : Tu mejor día es hoy, martes. Estarás pensando en tus proyectos para el 2026, pero también es importante cerrar este año sin deudas y sin papeleos. Cuídate en la salud, es posible que haya una enfermedad pronto. Esta semana prepararás un viaje especial.

: GÉMINIS: El horóscopo de hoy predice una semana de revelaciones, en donde te darás cuenta de que hay muchas cosas que no has terminado. En el trabajo te irá bien, ganarás varios premios, pero debes estar atento, no prestes dinero y evita caer en fraudes. En el amor, habrá alguien del pasado que te vuelve a buscar.

CÁNCER : Esta semana tienes que dejarte de pensamientos negativos, la mayoría de ellos en realidad no ocurren. Tu día será el miércoles. Enfócate en pagar deudas y comenzar el año siguiente limpio, sano y estable.

