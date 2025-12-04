Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

Se acerca el fin de semana y es clave estar atentos a la suerte que correrán los distintos signos del zodiaco. Por eso, Mhoni Vidente reveló los horóscopos del viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Según la famosa astróloga, habrá cambios para algunos de los signos, pero la mayoría de las energías serán positivas. A ctoninuación, las predicciones:

Aries

Este fin de semana sentirás un empujoncito cósmico: la buena vibra te impulsa a concretar lo que venías planeando. Aprovecha para limpiar energías, enfocarte en tus metas y abrirte a nuevas conexiones. Mantén la mente clara y la energía arriba.

Tauro

Momento perfecto para bajar revoluciones y recargar. Toma distancia del estrés, disfruta el descanso y cierra pendientes con calma. Revisa tus gastos sin prisa y toma decisiones con cabeza fría. La paciencia será tu mejor aliada.

Géminis

Tu energía sube y con ella llegan oportunidades: trabajo, dinero o incluso algo bonito en el amor. Si te muestras abierto, el universo te responde. Solo cuida no dejarte llevar por impulsos innecesarios.

Cáncer

Es un fin de semana para reconectar contigo. Date tiempo, baja el ritmo y busca espacios que te den paz. Resolverás cosas pendientes si actúas con calma, y tus vínculos se fortalecen si pones corazón y claridad.

Leo

Días para brillar sin exagerar. Puede aparecer una buena noticia o un avance importante. Mantén los pies en la tierra y celebra lo que llegue. La vibra positiva te acompaña, solo evita el drama extra.

Virgo

Te tocará ordenar, ajustar y poner todo en su sitio. Dale prioridad a tu bienestar y retoma pendientes antes de que cierre el año. Cuando encuentres equilibrio, la claridad aparece solita.

Libra

Energías de renovación: es buen momento para soltar lo que pesa, replantear lo que no funciona y abrir la puerta a nuevas oportunidades. En el amor o en el trabajo, tu intuición te guiará.

Escorpio

Hay suerte en temas económicos o cambios que favorecen tu camino, pero cuida tu entorno: aléjate de malas vibras y marca límites. La pitonisa recomienda limpiar energías y dirige tu fuerza hacia lo que sí te impulsa.

Sagitario

Finde ideal para dejar atrás lo viejo y moverte hacia lo que sí te hace bien. Si actúas con mente clara, sentirás alivio y motivación. También llegan momentos lindos en familia o en proyectos personales.

Capricornio

Energía para avanzar con constancia y cerrar ciclos importantes. Estos días pueden ser clave para construir algo que te convenga a largo plazo. Mantén prudencia y enfoque para aprovechar el impulso.

Acuario

Tiempo de ideas, planes y ajustes positivos. Puedes avanzar en temas laborales o personales si manejas tus expectativas con realismo. La clave será ir paso a paso, sin precipitar el proceso.

Piscis

Fin de semana introspectivo: ordena tus emociones, cierra capítulos pendientes y escucha tu intuición. Lo que dejes ir abrirá espacio para nuevos deseos. El futuro se ve más claro si sueltas lo que no suma.