Estos son los signos que recibirán dinero extra desde hoy 14 de marzo

Este fin de semana se está presentando con una carga energética excepcional que comenzó con el viernes 13 de marzo que es un día de portales místicos y movimientos celestiales. Esto ha llevado a que algunos signos experimentan una racha de fortuna mientras que otros tengan que protegerse de energías mal intencionadas.

Este es un fin de semana importante para que se pueda renovar la imagen, concretar inversiones y fortalecer el amor en base a la confianza. Sin embargo, hay algunos signos afortunados que tendrán la oportunidad de recibir dinero extra.

¿Cuáles son los signos que recibirán dinero?

Capricornio: empieza una etapa de prosperidad absoluta

Para Capricornio las energías positivas se van a alinear a su favor a partir del 13 de marzo. Es un momento ideal para aprovechar a liquidar pendientes y pedir ese cambio de puesto el lunes.

En cuanto al amor va a tener un fin de semana con mucha pasión con alguna persona del signo Aries o Tauro. En la salud va a notar una mejora ya que comenzará a dormir más y a recuperar esas energías que se le habían agotado

Acuario: Son momentos de responsabilidad y recompensas

En cuanto a Acuario le va a llegar un ascenso o gratificación económica que no esperaba, pero debes estar alerta poque tus jefes estarán revisando todo. Es importante que mantengas el orden y deja el orgullo del lado con personas que lastimaste.

En el ámbito de la salud debes tener mucho cuidado con infecciones en la garganta o pulmones. Las energías dicen que este puede ser el día clave para que aproveches tu suerte en los juegos de azar.

Este es un buen momento.

Piscis: está comenzando una nueva era

Por último, tenemos a Piscis quien está entrando en la etapa de cumpleaños y verá que sus metas se materializan. Este es un día de mayor fortuna por lo que cualquier deuda del pasado te será pagada.

En el amor hay una gran compatibilidad con Escorpio y Leo, además recibirás un regalo muy especial. Evita el estrés para prevenir dolores de espalda y una de las tantas sorpresas que recibirás será una mascota.