Lupita TikTok rompe el silencio tras el robo a Karely Ruiz: “Con mi amiga no se metan”

Luego del robo que sufrió la creadora de contenido para adultos, Karely Ruiz, en su domicilio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, las redes sociales no pararon de hablar del tema y hubo quienes no dudaron en señalar que todo había sido un montaje para “llamar la atención”. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Lupita TikTok, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a la influencer y pedir que nadie atente contra ella ni contra su familia. Ella dejó en claro que siempre la va a apoyar, pues son “comadres” y grandes amigas.

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¿Qué dijo Lupita TikTok sobre Karely Ruiz?

En el video compartido a través de sus cuentas de redes sociales, Lupita TikTok decidió expresar su indignación por lo ocurrido y defendió públicamente a su amiga:"Con mi amiga no se metan porque es muy linda y ayuda a la gente, es muy buena", comentó la creadora de contenido, dejando en claro que ellas continúan siendo amigas cercanas.

Por si fuera poco, ella dejó en claro que la seguirá apoyando durante todo el proceso, pues será largo y tedioso para la influencer.

La amistad entre Lupita TikTok y Karely Ruiz

La amistad de ambas influencers tiene bastante tiempo. De hecho, la amistad entre Lupita TikTok y Karely Ruiz. Incluso, la pequeña fue bautizada con el nombre de Karely Yamilet, en honor a la influencer.

¿Qué pasó con Karely Ruiz?

Afortunadamente, aunque fue un robo con violencia, las autoridades confirmaron que Karely Ruiz resultó ilesa. En sus redes sociales publicó un comunicado donde asegura que ella y su familia llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables sean castigados. Además, ahora se enfrenta a una serie de burlas y amenazas por parte de los usuarios, quienes afirman que ella y su familia inventaron todo lo que sucedió por fama.