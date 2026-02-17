Estos son los 4 signos que más sufren en la vida y el 2026 no será la excepción

La vida es una ruleta: a veces estás abajo y otras arriba. Y esto es clave en los horóscopos de la astrología , pues hay signos que parecen atraer las malas energías y sufrir más que otros. Este 2026, de hecho, algunos la pasarán difícil. Pero, ¿cuáles son?

De acuerdo con las predicciones, Escorpio, Cáncer, Piscis y Capricornio son los cuatro signos que la tienen más complicada en la vida por su forma de ser:

¿Por qué estos 4 signos tienen mala suerte y sufren mucho?

ESCORPIO : vive todo al extremo. Ama intensamente, odia profundamente y jamás olvida. Es uno de los signos que más sufre porque siente traiciones y pérdidas como una muerte emocional.

: vive todo al extremo. Ama intensamente, odia profundamente y jamás olvida. Es uno de los signos que más sufre porque siente traiciones y pérdidas como una muerte emocional. CÁNCER : sufre porque se involucra demasiado. Vive por y para los demás. Cuando no recibe lo mismo, se rompe por dentro.

: sufre porque se involucra demasiado. Vive por y para los demás. Cuando no recibe lo mismo, se rompe por dentro. PISCIS : tiende a idealizar y sacrificarse. Cuando la realidad no coincide con su fantasía, el golpe es fuerte.

: tiende a idealizar y sacrificarse. Cuando la realidad no coincide con su fantasía, el golpe es fuerte. CAPRICORNIO: no siempre parece emocional, pero carga un peso enorme: expectativas, responsabilidades y miedo al fracaso.

Los 4 signos que, por naturaleza, son los que más sufren.|(ESPECIAL/GROK AI)

Aunque parece todo negativo, estos atributos de cada signo también funcionan como elementos clave sobre su evolución.

¿Cuáles serán los signos con mala suerte en 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente?

Estos señalamientos coinciden, en gran medida, con las predicciones de Mhoni Vidente sobre cómo le irá a cada signo en 2026 . La astróloga subrayó que Géminis, Escorpio, Sagitario y Capricornio tienen retos que deben enfrentar, relacionados con las emociones, responsabilidades financieras, deudas y mudanzas; deben cuidar su mal carácter, definir un rumbo y actuar más de lo que hablan.

Por el contrario, los signos de Aries, Cáncer, Leo, Libra, Acuario y Piscis muestran un camino de crecimiento, amor y estabilidad general.

Estas son las predicciones:

GÉMINIS

El 2026 será un año que te pondrá a prueba. La vida te exigirá estabilidad emocional y madurez financiera. No podrás seguir cambiando de opinión tan fácilmente ni evadir responsabilidades. Llegará el momento de pagar deudas —económicas y emocionales—, especialmente en enero, junio, agosto y noviembre. También podrías enfrentar una mudanza o cambio fuerte que te saque de tu zona de confort. Será un año incómodo, pero necesario para tu crecimiento.

ESCORPIO

Este año no será fácil si no trabajas en tu actitud. El mal carácter y las excusas podrían convertirse en tus peores enemigos. Tendrás que alejarte de personas que no te aportan y aprender a soltar el rencor. Si no haces cambios internos, podrías sentir estancamiento. El 2026 te obligará a mirar hacia adentro y corregir lo que vienes arrastrando.

SAGITARIO

Sentirás que el tiempo avanza y tú sigues dudando. El 2026 será un año de decisiones importantes, pero también de presión interna. Deberás definir qué quieres realmente y dejar de postergar tus planes. Si no actúas, podrías perder oportunidades valiosas. Será un año de reflexión profunda que te sacará de la comodidad.

CAPRICORNIO

Aunque habrá oportunidades, también enfrentarás pendientes del pasado que no puedes seguir ignorando. Situaciones negativas que arrastras podrían resurgir y exigirte soluciones definitivas. El aprendizaje será entender que no debes depender de nadie para salir adelante. Será un año de pruebas que pondrán a prueba tu fortaleza y disciplina.