Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 14 de febrero

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana, del 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Las predicciones consideran cómo le irá a cada signo en San Valentín 2026, con energía en el amor, el dinero y la abundancia.

De acuerdo con la pitonisa, el cierre de semana se mueve entre decisiones importantes, oportunidades económicas y advertencias en el amor . La clave será actuar con cabeza fría y no dejarse llevar por impulsos. Mira lo que dice tu signo.

ARIES

El fin de semana será de reflexión y estrategia. Después de una semana de advertencias sobre envidias, optarás por mantenerte en bajo perfil. Eso sí, la suerte seguirá activa, especialmente si decides probar en juegos de azar. Es un buen momento para hacer un cambio de imagen o tomar una decisión que venías postergando.

Este es el horóscopo de hoy de Mhoni Vidente para Aries.|(Especial/Canva/FB Mhoni Vidente)

TAURO

Cerrarás la semana con buenas noticias en lo económico. Ese dinero extra puede concretarse o, al menos, empezar a moverse. El fin de semana será ideal para analizar si realmente quieres cambiar de trabajo. En salud, bájale a los excesos y descansa.

GÉMINIS

El fin de semana mantendrá la energía positiva. Si pediste algo al universo, podrías ver señales claras. Es momento de enfocarte en ti y evitar personas que drenen tu energía. Ideal para meditar y planear un nuevo proyecto.

CÁNCER

Después de un viernes clave, el fin de semana te ayudará a soltar el pasado en el amor. Será emocional, pero necesario. También es buen momento para retomar hábitos saludables y equilibrar cuerpo y mente.

LEO

El fin de semana será más tranquilo de lo que imaginas. Si organizas tus pendientes, podrás descansar sin culpa. Esa señal sobre dinero podría manifestarse en una conversación o propuesta inesperada.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Leo para hoy.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)

VIRGO

Tendrás un fin de semana intenso en lo emocional. Las decisiones que tomaste en la semana empezarán a sentirse. Puede surgir una tentación amorosa complicada, así que piensa antes de actuar. Aprovecha para limpiar energías en casa.

LIBRA

La suerte en juegos de azar podría extenderse al fin de semana. Además, cerrarás un ciclo con ese problema que venías cargando. En el amor, evita caer en relaciones prohibidas; la tentación estará fuerte.

ESCORPIO

El fin de semana será más ligero. Los regaños laborales quedarán atrás y te enfocarás en ti. Puede aparecer alguien del pasado, pero no moverá demasiado tus emociones. Ideal para renovar imagen o hacer cambios personales.

SAGITARIO

Cerrarás la semana con buenas noticias laborales. El fin de semana puede traer planes románticos, sobre todo cerca del 14 de febrero. La abundancia seguirá activa, así que aprovecha cualquier oportunidad económica.

CAPRICORNIO

El fin de semana será de estabilidad. Después de sentir el impulso de los astros, te enfocarás en planear a futuro. Buen momento para organizar finanzas y fortalecer relaciones personales.

ACUARIO

Tu energía seguirá alta. El fin de semana podría consolidar esa propuesta laboral o contrato. Eso sí, cuida el estómago y evita excesos. En el amor, baja la intensidad y define qué quieres.

PISCIS

El fin de semana traerá noticias importantes relacionadas con la familia. Aunque habrá una preocupación, también sentirás confianza en lo económico y sentimental. Es un buen momento para planear ese viaje que tanto deseas.