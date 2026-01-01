Los horóscopos de Mhoni Vidente para el año 2026: las predicciones de cada signo y su mejor mes

Mhoni Vidente reveló los horóscopos con las predicciones, el mejor mes y las cartas de cada signo para el año 2026, con las visiones más impactantes.

Según la astróloga, este año las energías tendrán la suerte a su favor, pero no todos gozarán de este privilegio. A través de su canal de YouTube, explicó cada uno.

ARIES

Tus mejores meses son marzo, abril, agosto y diciembre. Es tu año porque estás de suerte en los negocios, la estabilidad económica. Sin embargo, en el amor estarás débil, pero no te preocupes, ya llegará tu momento. Se prevén varios viajes este año, así que debes aprovecharlos para ampliar tu mente.

TAURO

Habrá boda o embrazo, así que ve preparando tu mente para esta gran noticia. Tu año está basado en el amor, pero los meses que serán claves son mayo, septiembre, diciembre y abril; te ayudarán a reinventarte. En el lado laboral, debes hacer lo posible para crecer: haz un curso, aprende un idioma.

GÉMINIS

Será un año de retos en donde te darás cuenta de que no puedes ser tan cambiante, que debes ser más estable en tus emociones. Tus pruebas más fuertes serán reconocer que nadie debe de juzgarte, que tú eres dueño de tu destino y, sobre todo, de tus finanzas. Pagarás deudas, sobre todo en meses claves: enero, junio, agosto y noviembre. Es posible que te mudes.

CÁNCER

Hay bondad en tu energía para este año. Todo el aprendizaje y el esfuerzo que reuniste en los últimos meses al fin darán frutos, tanto en el amor, la economía y el trabajo. Hay tendencia en que crecerás profesionalmente, sobe todo si te animas a emprender tu propio negocio. En los sentimientos, debes soltar, tanto a los amigos que no te apoyaron, como a aquellos que no confiaron en ti, eso hará que encuentres al verdadero amor. Tus meses son: febrero, junio, julio y diciembre.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de hoy para cada signo|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)

LEO

Será un año de realizaciones totales. Trabajarás por tu cuenta y para ti, buscarás viajes, economía y estabilidad. Deberás dejar todas las cargas que te están haciendo ir más lento: paga deudas, perdona, deja atrás los problemas. Tus meses son marzo, agosto, diciembre y julio, en donde notarás más frutos.

LIBRA

Estarás marcado por un año de crecimiento laboral y económico. Tendrás mucho trabajo, con varios ingresos y estabilidad. Emocionalmente, sin embargo, estás en camino de la estabilidad y la búsqueda de un camino favorable para tu energía. Tu misión es encontrar tu pareja ideal, dejar atrás los problemas y pendientes legales para que puedas partir de allí. Tus mejores meses son febrero, mayo, agosto y octubre.

ESCORPIO

Debes dejarte de excusas y aléjate de las personas que no te aportan. Este año será clave para formar un grupo de personas que te ayuden a crecer y que no te quiten el tiempo que es valioso para ti. Quedarás dominado por los colores amarillo y rojo. Busca quítate del mal carácter, busca tu conciencia y el amor.

SAGITARIO

Tendrás un año para entender qué rumbo tomar en tu nueva etapa de vida, dejando claro tu destino en la vida. Detente y piensa: ¿qué es lo que realmente quieres? Eso te ayudará a quitarte de las trabas de la vida y dejarás de perder oportunidades. Aprende a callar y hacer de una vez por todas lo que estás planeando. En el amor, tendrás oportunidad del amor verdadero en los meses: marzo, abril, agosto y diciembre. Serás el signo que más viajará.

CAPRICORNIO

Será un gran año para ti: conocerás mucha gente que te ayudará y que será clave para que consigas dinero y amor, pero es clave que entiendas que no debes depender de los demás. Habrá cosas negativas también, relacionadas con pendientes que vienes arrastrando desde hace tiempo. Tus meses, según Mhoni Vidente , son enero, marzo, agosto y diciembre.

ACUARIO

Estás predestinado de cumplir todo lo que tienes, tanto en el amor, como en el trabajo y los viajes. Abraza la riqueza y la estabilidad porque te será útil para apoyar a los demás que se acerquen a ti. Tendrás que tomar una decisión importante y es posible que lleguen en tus meses clave: febrero, marzo, julio y octubre.

Mhoni Vidente reveló sus predicciones para 2026.|(ESPECIAL/CANVA/FB: Mhoni Vidente)

PISCIS

Empezarás con el pie derecho, tus pensamientos al fin están más claros y están pintando tu camino. Ahora depende de ti de avanzar para crecer en todas las formas. Este año estás hecho para tener pareja estable o un matrimonio estable; en el trabajo no dejarás que te pisoteen y deberás tomar decisiones para cambiarlo por completo. Tus mejores meses son marzo, mayo, agosto y febrero.