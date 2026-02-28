Esto es lo que debes evitar mientras Mercurio Retrógrado está en Piscis

Estamos atravesando el período en que Mercurio Retrógrado se en cuenta en el signo de Piscis. Esta etapa es considerada por la astrología como momentos de posibles malos entendidos, introspección y revisión de decisiones importantes.

Quienes saben sobre el tema pues manifiestan que se debe priorizar la reflexión, tienes que revisar los acuerdos y así también evitar decisiones impulsivas sobre todo si esto traerá consecuencias a largo plazo.

¿Qué no se debe hacer en Mercurio Retrógrado?

Tenemos que mencionar que la astrología manifiesta que Piscis es un signo vinculado con la intuición, las emociones y la sensibilidad, por lo que la visita de Mercurio puede intensificar los sentimientos.

Durante Mercurio Retrógrado, sobre todo en Piscis, hay algunas acciones que pueden generar complicaciones. Entre las principales recomendaciones destaca evitar decisiones impulsivas, ya que la influencia emocional podría afectar el juicio.

Por otro lado, también se recomienda no retomar relaciones del pasado solo porque sientes nostalgia, ni comprometerse con cambios importantes sin una evaluación previa. Las discusiones impulsivas o las reacciones exageradas pueden derivar en conflictos innecesarios, debido a la posibilidad de malentendidos en la comunicación.

También es importante que prestes atención a los pequeños detalles en viajes, documentos o compromisos, ya que pueden presentarse errores o retrasos. Además los especialistas recomiendan no saturar la agenda y permitir espacios de descanso.

Mercurio Retrógrado en Piscis es tomado, desde la astrología, como un momento ideal para hacer pausas, reflexionar y actuar con mayor conciencia. Más allá de las creencias, muchas personas lo utilizan como una oportunidad simbólica para revisar su rumbo y fortalecer su equilibrio emocional.

A lo que debes prestar atención es a lo siguiente:

