Famosa astróloga revela si el hantavirus será la próxima pandemia y alerta por lluvias en México

El mundo atraviesa un presente con diferentes focos que despiertan la atención y alarman a sus habitantes. Es que no solo los enfrentamientos bélicos y los vaivenes económicos repercuten en el día a día de las personas, sino que algunas situaciones climáticas y de salud despiertan las alertas.

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En medio de una primavera con altas temperaturas, las lluvias se han hecho presentes y podrían persistir en los próximos días. Además, el incremento en los contagios de hantavirus mantiene a la comunidad científica internacional expectante.

Intensas lluvias en México

Como siempre, muchos de los temas que se relacionan con la actualidad y el futuro del mundo pasan por la visión que se desprende de algunas creencias. En este punto, la famosa astróloga Mhoni Vidente es la que más atención despierta por sus predicciones de gran caudal informativo.

En este marco, la vidente cubana afirmó que México seguirá siendo testigo de intensas lluvias en los próximos días. “Nos va a seguir lloviendo, toda esta semanita”, sentenció Mhoni Vidente y pidió a sus adeptos cuidarse porque “va a ser una semana de mucha lluvia”.

¿Pandemia de hantavirus?

Como nos tiene acostumbrados, Mhoni Vidente compartió sus visiones en torno a temas que se llevan la mirada del mundo entero. En este caso, el incremento de contagios de hantavirus la llevó a afirmar que “si tú me dices si esta pandemia va a explotar este año, no”.

Sin embargo, la contundencia de esta predicción no culminó allí sino que la astróloga cubana precisó que “la van a detener en el Mundial. La van a esconder y no pasa nada, hasta el 2027”. De esta manera, Mhoni Vidente dejó en claro que el brote de hantavirus pasará a convertirse en la nueva pandemia que el mundo deberá enfrentar el próximo año por lo tanto tocará creer o reventar.