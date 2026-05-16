Sigmund Freud: ‘Las emociones no expresadas NUNCA mueren... salen más tarde y de peores formas’

Muchas frases sobre la mente humana y las emociones han permanecido vigentes con el paso de los años debido a las profundas reflexiones que dejaron grandes pensadores de la psicología. Una de las más recordadas pertenece a Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras más influyentes en el estudio del comportamiento humano.

Una de las frases más conocidas del médico austríaco habla sobre las emociones reprimidas y las consecuencias de ignorar lo que se siente. Freud dejó esta reflexión que continúa siendo citada en temas de salud emocional y crecimiento personal: “Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”.

De acuerdo con especialistas en psicología, esta frase resume una de las principales ideas del psicoanálisis: aquello que las personas reprimen emocionalmente puede manifestarse más adelante mediante ansiedad, estrés, enojo o conflictos personales.

¿Qué significa la frase de Sigmund Freud?

La frase de Sigmund Freud, que realmente dice "El afecto del trauma psíquico se adhiere a la memoria... El proceso psíquico original se ve privado de su salida normal (la reacción emocional y la expresión verbal) y el afecto toma entonces una vía anormal hacia la inoculación corporal (conversión)", hace referencia a la importancia de expresar y procesar las emociones en lugar de esconderlas o ignorarlas. Según la teoría del psicoanálisis, las emociones reprimidas permanecen en el inconsciente y, aunque parezcan olvidadas, continúan afectando la conducta y el estado emocional de las personas.

La reflexión explica que sentimientos como la tristeza, la frustración, el miedo o el resentimiento no desaparecen por el simple hecho de evitar hablar de ellos. Por el contrario, pueden acumularse y manifestarse más adelante mediante explosiones emocionales, problemas de salud mental o dificultades en las relaciones personales.

Las emociones que no se expresan se acumulan, según la teoría del psicólogo Sigmun Freud.|(CANVA)

Freud sostenía que reconocer las emociones y darles espacio era fundamental para comprender la mente humana. La frase invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación emocional y el autoconocimiento para evitar cargar con conflictos internos que terminan afectando distintas áreas de la vida.

¿Quién era Sigmund Freud

?Sigmund Freud fue un neurólogo austríaco y el creador del psicoanálisis, una corriente psicológica que revolucionó la forma de entender la mente, los sueños y el comportamiento humano.

A lo largo de su carrera desarrolló teorías sobre el inconsciente, los mecanismos de defensa y la influencia de las experiencias de la infancia en la personalidad adulta. Sus investigaciones marcaron la historia de la psicología moderna y siguen siendo objeto de estudio en distintas partes del mundo.

Entre sus obras y teorías más importantes destacan: