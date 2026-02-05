Feng Shui: Estos son los colores de la suerte para cada signo del zodiaco en febrero 2026

El Feng Shui ha logrado acaparar las miradas de muchas personas, sobre todo aquellas más jóvenes, gracias a la relación que tiene con cuestiones energéticas. Si formas parte de esta disciplina, es preciso que conozcas cuáles son los colores de la suerte para cada signo del zodiaco durante febrero y el resto del año 2026.

Como sabes, el Feng Shui no es más que una disciplina proveniente de China que ha logrado sumar muchos reflectores en los últimos años gracias a la forma en cómo se conecta con las vibras positivas y la energía, así como la relación que tiene con los signos del zodiaco y la personalidad que cada uno de estos demuestra en su día a día.

¿Cuáles son los colores de la suerte de cada signo del zodiaco, según el Feng Shui?

De acuerdo con las tendencias astrológicas, así como a la forma en cómo el Feng Shui se desenvuelve a lo largo del país, existen algunos signos del zodiaco que coinciden con los colores que les brindan cierta suerte y prosperidad en su vida, esto considerando que los colores pueden significar constante, perseverancia o el nacimiento de nuevos retos para estos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos más encantadores del zodiaco?

Según detalla El Heraldo Binario, signos del zodiaco como Aries, Leo y Sagitario destacan por tener entre sus colores de la suerte al plateado y el blanco a fin de equilibrar su intensidad. Vale mencionar que estos signos son de fuego, motivo por el cual el Feng Shui considera que estos colores son los mejores para ellos.

Géminis, Acuario y Libra tienen entre sus colores favoritos el azul agua y el blanco, mientras que Virgo, Tauro y Capricornio, al ser signos de tierra, se decantan por los colores negro y gris. Finalmente, los Cáncer, Piscis y Escorpión se declinan por el plateado y el azul agua, mismos que suelen potenciar su estado emocional.

¿En dónde se deben aplicar estas combinaciones de colores?

El Feng Shui establece que estos colores se pueden aplicar no solo en los espacios personales como el hogar, sino también en áreas compartidas como puede ser el trabajo. Se trata, entonces, de encontrar la estabilidad y el equilibrio mediante la energía que estos colores entregan en cada uno de los signos del zodiaco.