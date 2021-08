FOTOS: ¡Conoce las características reales de los Leo!

Posee un carácter con no muy buen humor.

Posee un carácter con no muy buen humor.

Aunque no es el signo más fiel, suele dedicarse a su pareja.

Aunque no es el signo más fiel, suele dedicarse a su pareja.

Podrían romperle el corazón al creer ciegamente en una persona que no lo merece.

Podrían romperle el corazón al creer ciegamente en una persona que no lo merece.

No descansará hasta obtener cosas caras y poder.

No descansará hasta obtener cosas caras y poder.

Es un gran líder, no le da miedo ningún obstáculo que se le pueda presentar.

Es un gran líder, no le da miedo ningún obstáculo que se le pueda presentar.

Descubre todas y cada una de las verdaderas cualidades y peculiaridades de uno de los signos zodiacales más dominantes.

Leo se ha desatacado por ser el signo más dominante del zodiaco. Es un gran líder, no le da miedo ningún obstáculo que se le pueda presentar y sabe perfectamente hacia dónde quiere llegar y cuál es realmente su objetivo.

Además, tiene mucho ingenio y le encanta expresarse libremente, por lo que resalta por ser sumamente extrovertido.

A este signo le fascina el lujo, las cosas caras y el poder, por tanto, no descansará hasta obtener todas esas comodidades.

Te puede interesar: FOTOS: ¡La fama del signo zodiacal Leo!

Es inteligente y muy idealista en todas las cosas, también es muy generoso con quien lo necesita.

En el trabajo suele ser muy ambicioso, además, tiene bastante éxito. Por lo regular, puede llegar a tener fácilmente puestos importantes o de alto rango, así como tener una increíble fama y sobresalir por su personalidad y autoridad.

Te puede interesar: FOTOS: ¡Estos famosos tienen algo en común... son Leo!

Dentro de las relaciones es muy honesto y sumamente confiado, no le afecta en nada hablar siempre con la verdad y expresar lo que realmente piensa y siente, pero sin dejar de lado la cortesía. Siempre es amable al decir las cosas.

En el amor confía de más, siendo esto algo no tan bueno, pues podrían romperle el corazón al creer ciegamente en una persona que no lo merece y, aunque no es el signo más fiel, suele dedicarse a su pareja.

Sin embargo, tiene grandes defectos y cosas negativas, ya que suele llegar a ser arrogante, tiene aires de grandeza, no tiene muy buen humor y es sumamente orgulloso.