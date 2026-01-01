Horóscopo Chino 2026: estas son las predicciones para el Mono, según la astrología oriental
Estas son las predicciones de 2026 para las personas nacidas bajo la influencia del signo del Mono del Horóscopo Chino. Conoce qué dice la astrología oriental.
El año 2026 se perfila como un período dinámico y desafiante para las personas nacidas bajo el signo del Mono del Horóscopo Chino . En un escenario marcado por cambios constantes, este ciclo exigirá rapidez mental, capacidad de adaptación y decisiones estratégicas para aprovechar las oportunidades que se presenten.
Ventaneando | Programa completo 29 diciembre de 2025
Según la astrología oriental , el 2026 pondrá a prueba la versatilidad natural del Mono. La energía disponible favorecerá la innovación, la comunicación y la resolución creativa de problemas. Pero también demandará mayor disciplina para evitar la dispersión y el agotamiento innecesario.
Astrología oriental: estas son las predicciones astrológicas para el Mono en 2026
En el plano profesional, el año traerá oportunidades vinculadas a proyectos novedosos y a entornos que requieran ingenio y flexibilidad. La influencia del elemento Tierra, asociado a la estabilidad y la estructura, ayudará al Mono a materializar ideas y dar forma concreta a iniciativas que hasta ahora se mantenían en el plano conceptual.
Será clave organizar prioridades y sostener el enfoque. En el ámbito emocional, el 2026 se presenta como un período de aprendizaje y redefinición de vínculos. Las personas de este signo tenderán a buscar relaciones estimulantes a nivel intelectual.
Desde el punto de vista financiero, el ciclo exigirá prudencia. Si bien pueden aparecer oportunidades interesantes, el Mono deberá evaluar cada propuesta con detenimiento. El orden, el ahorro y las decisiones prácticas serán clave, si los nativos de este signo desean construir una mayor seguridad económica a mediano y largo plazo.
@heyeguo Pues pónganse las pilas… #horoscopochino #horoscopo #tarot #prediccion #tiradadetarot ♬ sonido original - ⚜️HEYE⚜️
¿Cómo son las personas nacidas bajo la influencia del signo del Mono y en qué años nacieron?
El Mono es uno de los signos más ingeniosos y carismáticos del Horóscopo Chino. Asociado al elemento Tierra en su capacidad de concreción, simboliza la inteligencia, la curiosidad y la habilidad para adaptarse a distintas situaciones.
Las personas nacidas bajo este signo vinieron al mundo en los años 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016. Pero también nacerán en 2028. Suelen ser creativas, comunicativas y rápidas para encontrar soluciones.
En su esencia, el Mono necesita estímulos constantes y desafíos mentales para mantenerse motivado. La influencia de la Tierra le aporta equilibrio, sentido práctico y la posibilidad de transformar su talento en resultados concretos. Aunque puede mostrar inquietud o tendencia a la dispersión, cuando logra enfocarse se convierte en un buen estratega.
Horóscopo Chino: ¿Qué signo de la astrología oriental eres según tu año de nacimiento?
- Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020
- Buey: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021
- Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022
- Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2023
- Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024
- Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025
- Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026
- Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027
- Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028
- Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029
- Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030
- Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031