Horóscopo chino 2026: revelan cuál será el mejor mes del año y el signo más afortunado

El Horóscopo Chino ofrece una guía para anticipar los momentos de mayor oportunidad y buena fortuna a lo largo del año. De cara a 2026, las predicciones apuntan a un periodo especialmente dinámico, en el que ciertas energías se alinearán mejor que otras y ya se ha revelado cuál será el mejor mes del año, además del signo más afortunado. Checa las claves importantes para aprovechar al máximo la suerte, el trabajo y las relaciones.

El próximo 17 de febrero comenzará el nuevo ciclo, regido por el Caballo de Fuego. Recientemente, la reconocida astróloga Ludovica Squirru adelantó que el mes del Mono, agosto, será "un punto de inflexión favorable". De acuerdo a la referente de la astrología china, todo radica en la compatibilidad y complementariedad entre las energías del Caballo y el Mono.

"El Caballo y el Mono se llevan muy bien para hacer proyectos que tengan que ver con lo solidario y comunitario", resaltó la experta a Clarín, donde agregó también que esta dupla propicia la cooperación y el altruismo, elementos que serán vitales para enfrentar los desafíos globales.

|Getty Images Signature / FluxFactory

¿Cuál es el signo que tendrá más fortuna en el 2026, según el horóscopo chino?

Según las predicciones del Horóscopo Chino, el signo que tendrá más fortuna en 2026 será el Tigre, es decir, todos aquellos que hayan nacido en el 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962.

En el año del Caballo de Fuego, habrá una energía dinámica, valiente y expansiva que armoniza muy bien con el Tigre:



Ambos signos comparten cualidades como la acción, el liderazgo y la determinación, lo que favorece el éxito y las oportunidades.

Será un año propicio para el crecimiento profesional, la buena racha económica y nuevos comienzos.

La suerte del Tigre se verá reforzada cuando actúe con confianza y tome decisiones sin miedo.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de ver el Horóscopo Chino?

Para interpretar esta antigua tradición milenaria, es importante tener en cuenta varios aspectos para comprender mejor sus mensajes y aplicarlos de forma realista:

